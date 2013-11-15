更新版1-中国汇市：人民币即期以平盘作收，静候三中全会政策细节指引

* 人民币即期以平盘作收 * 中间价自历史高位小幅回落 * 静候三中全会政策细节指引 * 市场关注即将公布的10月外汇占款数据 (更新收盘报价) 路透上海11月15日 - 人民币兑美元即期 周五人民币即期汇率收盘持平于上 日，全周微幅收低17个点子。中间价昨天创新高后，今天小幅回落，整体仍保持平稳。交易 人士称，即期汇价在6.09元附近持续窄幅波动，静候三中全会政策细节指引。 一中资银行交易员称，本周人民币数次升破6.09都遇到大行购汇形成的强劲阻力，目前 在该价位已形成相对一致的预期。三中全会改革方案细节可能于下周出炉，在此之前盘面可 能继续维持窄幅波动。 “10月结售汇数据在尾盘出炉，基本符合预期，故未引起市场波动。”该交易员说。 中国外管局最新统计数据显示，10月银行代客结售汇顺差392亿美元，较上月水平增加 超过两成；同月远期结售汇为净结汇130亿美元，较上月水平明显回落。 全球汇市，日圆兑美元和兑英镑周五分别跌至两个月和四年低点，因此前美国联邦储备 理事会(美联储/FED)主席人选叶伦的温和表态提振了风险偏好，削弱低收益的日圆。[FRX/C N] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0922 6.0922 0.00% 中间价 6.1351 6.1315 -0.06% 成交额 149亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.73% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 28 6.0902 6.0930 2013年来即期升贬值幅度 2.27% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 560 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:26 今日 上日 1年期NDF 6.1635/55 6.1560 CNH即期 6.0760/70 6.0764 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)