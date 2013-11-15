新兴汇市：印尼卢比领跌亚币，叶伦效应不敌资金流出疑虑

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
根据汤森路透数据，印尼卢比兑美元跌1.6%，印度卢比兑美元 跌1.0%。
当美联储开始缩减买债计划，这两个货币将最可能受到冲击，因印尼和印度都有高额的经常帐赤字。
菲律宾披索 本周跌1.1%，马币(林吉特) 和泰铢 则双双下跌0.7%。
韩元 本周上涨0.1%，韩元周五转升，造船商等出口业者的需求刺激空头回补。
亚洲 当日 今年以来 2012年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 100.31 100.03 -0.28 -13.48 86.79
坡元 1.2485 1.2477 -0.06 -2.13 1.2219
台币 29.620 29.606 -0.05 -1.63 29.136
韩元 1062.92 1067.90 +0.47 +0.72 1070.60
泰铢 31.60 31.56 -0.13 -3.13 30.61
菲律宾披索 43.64 43.57 -0.16 -5.93 41.05
印尼卢比 11605.00 11525.00 -0.69 -17.02 9630.00
印度卢比* 63.11 63.11 -0.00 -12.87 54.99
马币 3.2000 3.2055 +0.17 -4.44 3.0580
人民币 6.0920 6.0922 +0.00 +2.27 6.2303
* 印度金融市场因假期休市 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)