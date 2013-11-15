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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 16:58 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌亚币，叶伦效应不敌资金流出疑虑

根据汤森路透数据，印尼卢比兑美元跌1.6%，印度卢比兑美元 跌1.0%。

当美联储开始缩减买债计划，这两个货币将最可能受到冲击，因印尼和印度都有高额的经常帐赤字。

菲律宾披索 本周跌1.1%，马币(林吉特) 和泰铢 则双双下跌0.7%。

韩元 本周上涨0.1%，韩元周五转升，造船商等出口业者的需求刺激空头回补。

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 100.31 100.03 -0.28 -13.48 86.79

坡元 1.2485 1.2477 -0.06 -2.13 1.2219

台币 29.620 29.606 -0.05 -1.63 29.136

韩元 1062.92 1067.90 +0.47 +0.72 1070.60

泰铢 31.60 31.56 -0.13 -3.13 30.61

菲律宾披索 43.64 43.57 -0.16 -5.93 41.05

印尼卢比 11605.00 11525.00 -0.69 -17.02 9630.00

印度卢比* 63.11 63.11 -0.00 -12.87 54.99

马币 3.2000 3.2055 +0.17 -4.44 3.0580

人民币 6.0920 6.0922 +0.00 +2.27 6.2303

* 印度金融市场因假期休市 (完)

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