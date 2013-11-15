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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 16:55 BJT

标题新闻：马来西亚11月1-15日棕榈油出口较上月同期下滑8.2%，至734,476吨--SGS

注：SGS为船货调查机构Societe Generale de Surveillance

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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