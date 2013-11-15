更新版 1-香港数据：第三季GDP增速放慢至2.9%，料第四季经济温和增长

* 第三季GDP增长放慢至2.9%，全年增长修订至3%

* 访港旅游业增长未能抵销出口疲弱影响

* 欧美疲弱但亚洲经济稳定，料支撑香港第四季经济温和增长

* 楼价升幅虽放慢，但泡沫风险仍值得关注 (新增细节及记者会内容)

路透香港11月15日 - 香港今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长2.9%，比上季经修订后数字3.2%放慢，因旅游业增长难以抵销主要出口市场疲弱的影响；但亚洲经济稳定，料支撑香港第四季经济温和增长。

政府周五并公布，经季节性调整后，第三季GDP按季增长0.5%，低于上季0.7%的增幅；政府并将全年经济增长预测修订至3%。

“现时外围经济仍有不确定性，美国复苏加度缓慢，欧洲有其本身问题，看不到经济会有强力反弹，这会对香港经济构成困扰和限制出口，但预期香港第四季经济仍会有温和增长。”署理政府经济顾问欧锡熊在记者会称。

他指出，美国经济有三点值得留意，首先是当地劳工市场增长缓慢，加上政府早前停摆对经济的影响或于12月浮现，对市场情绪或有影响。此外，联储局何时开始减少买债仍存在很大不确定性，并要视乎美国第四季经济表现，这很可能会引致国际金融市场产生一定的波动。

欧锡熊说，在主要经济体中表现最好仍然是中国内地，第三季经济增长达7.8%，而10月份的数据显示内地经济内部需求仍有不错表现，对亚洲起着重要的稳定力量，并有利香港第四季的出口表现。

“香港内部经济也有一定正面因素，如就业市场继续保持良好状况支持消费；访港旅游业继续扩张。”他说。

香港经济在2013年第三季温和增长，对外环节仍受制于疲弱的环球经济环境，但访港旅游业是明显的例外。

此外，整体货物出口在第三季按年实质增长6.2%。但撇除非货币黄金出口的明显升幅，货物出口的表现实属一般，输往主要先进经济体的出口仍然疲弱，而输往亚洲主要市场的出口则表现参差。

政府表示，考虑到GDP在今年首三季按年实质增长3%，以及第四季应可录得进一步温和增长，2013年全年的经济增长预测由上轮8月时公布的2.5-3.5%调整至3%，为上轮预测范围的中间点。

至于通胀走势至今大致符合预期，因此全年整体消费物价通胀率和基本消费物价通胀率的预测维持不变，分别为4.3%和4%。

在楼市方面，欧锡熊称，虽然近几个月楼价在政府的管理需求措施下，升幅已明显放缓，然而楼市泡沫风险仍值得关注。因目前楼价水平比1997年高峰高出42%，置业负担比率为54%，高于过去20年48%的长期平均值，故此对楼市风险不能掉以轻心。

“假如利率上升3个百分点，置业负担比率将会升至71%的非常高水平。”他表示。（完）

浏览香港经济相关新闻，请点选：

参看相关细节，可点选网址：(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良/曾祥进)