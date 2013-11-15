中国债市：资金价格再跳涨拉动利率互换全线上扬，短端升幅更甚

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透上海11月15日 - 中国人民币利率互换(IRS)周五 全线上扬。交易员称，央行公开市场逆回购操作频率降低的影响在进一步发酵，机构谨慎心态浓厚，货币市场回购利率大幅跳升，IRS也一直在上行，短端升幅较长端更甚。
广发银行交易员吴思捷指出，主要受海外客盘推动，IRS尾市进一步上行，“都是外资在pay(付固定收浮动)，我个人倾向认为是海外客盘，主要是止损盘，到今天全天，主要就是资金影响，(IRS)一直在上。”
“成交还是蛮活跃的，利率一直在上，短端上升更多，将近10个点，长端5-6个点吧。”上海一商业银行交易员称。
他并表示，央行暂停了14天逆回购操作，场内紧张气氛还在升级，推动资金价格跳涨，“看下周二吧，央行放不放钱，放多少量，否则真的要崩盘啊，快和六月末一样了。”
中国银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧，期限在一个月以内的回购利率跳升，七天、14天和21天期品种涨幅均超过100个基点(BP)，而随着资金压力加大，市场期盼央行能尽快输血救急。
上海另一商业银行交易员也表示，“现在就是看资金面，下周国开(行)也推迟发债了，不知道市场会不会稳定点。”
国家开发银行 周五公告称，根据市场情况，推迟原定于下周二(19日)增发今年第43-47期固息债的发债计划，近期将对发行方案进行调整，调整后的方案另行公告。
进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.6167/4.7142 4.4725/4.5650 4.5825/4.6725 4.7150/4.8075 4.6892/4.9642
上日 4.3000/4.4000 4.3708/4.4525 4.4825/4.5675 4.6325/4.7200 4.6100/4.8900
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变动 +0.3167/+0.3142 +0.1017+0.1125 +0.1000/+0.1050 +0.0825/+0.0875 +0.0792/+0.0742
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.69亿元，较9月的1,586.49亿元增加不到一成。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)