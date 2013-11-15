中国债市：资金价格再跳涨拉动利率互换全线上扬，短端升幅更甚

路透上海11月15日 - 中国人民币利率互换(IRS)周五 全线上扬。交易员称，央行公开市场逆回购操作频率降低的影响在进一步发酵，机构谨慎心态浓厚，货币市场回购利率大幅跳升，IRS也一直在上行，短端升幅较长端更甚。

广发银行交易员吴思捷指出，主要受海外客盘推动，IRS尾市进一步上行，“都是外资在pay(付固定收浮动)，我个人倾向认为是海外客盘，主要是止损盘，到今天全天，主要就是资金影响，(IRS)一直在上。”

“成交还是蛮活跃的，利率一直在上，短端上升更多，将近10个点，长端5-6个点吧。”上海一商业银行交易员称。

他并表示，央行暂停了14天逆回购操作，场内紧张气氛还在升级，推动资金价格跳涨，“看下周二吧，央行放不放钱，放多少量，否则真的要崩盘啊，快和六月末一样了。”

中国银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧，期限在一个月以内的回购利率跳升，七天、14天和21天期品种涨幅均超过100个基点(BP)，而随着资金压力加大，市场期盼央行能尽快输血救急。

上海另一商业银行交易员也表示，“现在就是看资金面，下周国开(行)也推迟发债了，不知道市场会不会稳定点。”

国家开发银行 周五公告称，根据市场情况，推迟原定于下周二(19日)增发今年第43-47期固息债的发债计划，近期将对发行方案进行调整，调整后的方案另行公告。

进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.6167/4.7142 4.4725/4.5650 4.5825/4.6725 4.7150/4.8075 4.6892/4.9642

上日 4.3000/4.4000 4.3708/4.4525 4.4825/4.5675 4.6325/4.7200 4.6100/4.8900

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变动 +0.3167/+0.3142 +0.1017+0.1125 +0.1000/+0.1050 +0.0825/+0.0875 +0.0792/+0.0742

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。