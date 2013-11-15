路透调查：台湾10月外销订单有望连续第四个月成长

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
* 预估中值：10月外销订单较上年同期增长0.7%，9月为增2.01%
* 公布时间：11月21日0800GMT(当地时间周四下午4点)
路透台北11月15日 - 路透调查的预估中值显示，台湾10月外销订单料连续第四个月增长，较上年同期增幅可能为0.7%。
受欧美订单支撑，台湾9月外销订单增长2.01%，表现好于预期。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)