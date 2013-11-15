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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 17:13 BJT

路透调查：台湾10月外销订单有望连续第四个月成长

* 预估中值：10月外销订单较上年同期增长0.7%，9月为增2.01%

* 公布时间：11月21日0800GMT(当地时间周四下午4点)

路透台北11月15日 - 路透调查的预估中值显示，台湾10月外销订单料连续第四个月增长，较上年同期增幅可能为0.7%。

受欧美订单支撑，台湾9月外销订单增长2.01%，表现好于预期。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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