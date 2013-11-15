台湾汇市：台币/美元周跌约0.39%，下周看外资动向

* 台币稍弱因美元买盘旺盛 * 出口商在29.600附近积极进场抑制台币贬幅 * 下周实质交易区料29.500-29.650 路透台北11月15日 - 台币兑美元 周五微幅收低1.4分，周跌约0.39%。汇银人 士指出，美联储(FED)主席提名人选叶伦言谈效应市场消化迅速，现汇市场反应部分外资获 利了结汇出的美元买盘，但台股今日表现不弱，亦吸引汇入，令台币在狭幅区间整理。 展望下周，汇银人士指出，若台股持续反应资金宽松的外溢效应，或将进一步吸引外资 汇入，但也需韩元 成为东北亚的领头羊，若韩元升破1,060整数关卡，台币或跟 进有机会测29.500的近期高位。但亚币若表现平淡，台币也将在本周既有区间内整理。 〞外资9-10月进来很多，虽然下周有机会跟一下韩元，但台币还是强不到哪里去。〞一 家本地银行交易人士表示。 本周累计台币走跌约0.39%；同期间韩元升值约0.14%。 交易员预料，下周台币实质交投区间或落在29.500-29.650之间，是近期台币的高低区 间。29.650附近的弱方考量主要受美国股市续创新高，部分东南亚资金已有撤出迹象，回流 美国本土，东北亚地区后续是否受到影响，亦是下周观察重点。 整体而言，交易员认为台币短线仍是区间整理，因除外资以外，进出口商也分别在29.5 50及29.600附近进场交投，都限制了台币的进一步波动。 不过今日现汇市场和海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场表现反向，交易员指由 于外资在现汇市场操作不易，短线的套利操作集中至NDF市场，获利了结的美元卖盘令美元/ 台币各天期折价扩大。 NDF一个月期远期外汇 报价尾盘在29.520/29.550，上日尾盘收29.545。 今日台币实质交易区间在29.545-29.580，上日主要成交区间在29.535-29.570；与台币 具比价效应的韩元 今日收在1,063.4，上日收在1,067.9。 台股 周五收盘走升0.52%，连续第二天收高。因可能接任美联储主席的叶伦就货 币政策发表温和评论，令台股随亚洲股市走扬。证交所周五资料显示，外资及陆资在台股卖 超25.35亿台币，连续三天卖超169.61亿台币。 尽管美联储主席提名人选叶伦释出宽松言论，但周五新兴亚洲货币仍多数下跌，周线录 得跌幅，显示在仍不确定美联储何时缩减宽松措施之下，市场担心亚洲资金外流问题。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.620 29.606 29.545-29.620 29.606 6.61 5.35 元太外汇经纪公司 29.606 29.600 29.550-29.606 29.600 2.80 2.83 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.190/-0.155 (完)