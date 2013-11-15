更新版 1-中国外汇：10月代客结售汇顺差环比增逾两成，资本流入压力仍大

* 10月份银行代客结售汇顺差较上月增逾两成 * 远期结售汇净结汇较上月明显回落 * 中国仍面临较大资本流入压力 * 价格因素是结售汇量变的主要成因之一 (新增分析和背景) 路透上海11月15日 - 中国外管局最新统计数据显示，10月份银行代客结售汇顺差较上月增逾两成至392亿 美元，这与当月人民币兑美元即期汇率大幅走升相对应，显示中国仍面临较大资本流入压力。 这一情况与当月即期市场价格松动有很大的关系。此前近两个月时间，受大行购汇的影响，即期价格一直 在6.12元窄幅振荡，10月份价格松动并大幅升值，也使前期积累的结汇压力有所释放。 10月银行代客结售汇顺差392亿美元，高于9月份的317亿；同月远期结售汇为净结汇130亿美元，较上月18 0亿美元明显回落。 广发银行外汇交易主管黄毅认为，10月份代客结售汇顺差大增，与当月美国政府关门导致对美元的市场信 心变差有关，“特别明显的是国庆之后结汇量非常非常大，抛盘的力度是超出往年的。”这也在当月加大了资 本流入压力。 远期方面，黄毅认为与远掉价格变化有关。以1年期为例，9月份美元兑人民币掉期点数多数时间维持在70 0点上方，但10月份掉期点数亦大幅下挫，最低一度跌至200点，这都使客户在远期结汇的意愿降低。 外管局网站周五公布数据显示，10月银行代客结汇1,511亿美元，售汇1,119亿美元；同期银行代客远期结 汇签约298亿美元，远期售汇签约168亿美元。同期银行自身结汇48亿美元，售汇80亿美元，结售汇逆差33亿美 元。 统计并显示，1-10月银行代客累计结汇14,785亿美元，累计售汇11,667亿美元，累计结售汇顺差3,118亿 美元；同期银行代客累计远期结汇签约2,815亿美元，累计远期售汇签约1,883亿美元，累计远期净结汇932亿 美元。 10月底时，多位消息人士本月初曾向路透表示，近几个月来，人民币因结汇量庞大升值压力锐不可挡，外 管局可能对银行结售汇综合头寸再次实行“收付实现制”头寸的下限管理。该消息令人民币/美元远期和掉期 报价在银行间市场出现分化，再度形成两条不同的价格曲线。 中国境内美元兑人民币远期和掉期升水本周温和回升，且二者点差明显缩窄。交易人士称，前期外管局可 能推出限制远期结汇消息的影响逐步被消化，远期价格的超跌正获逐步修复。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 代客结售汇净额 392 317 94 26 81 172 343 446 322 926 543 185 78 代客收付款顺收 289 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554 317 59 -53 代客远期结售汇 130 180 93 26 144 104 91 44 25 94 95 54 -6 净额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一 。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(here) (发稿 罗晟/李然; 审校 毕晓雯)