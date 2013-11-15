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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 17:37 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶升至两周高位，受日圆走贬提振

“市场受到日圆贬值、股市上涨及油价上扬提振，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa指出。

日圆兑美元 周五跌至两个月低点。

日圆贬值激励日股日经指数 周五劲升2%，六个月来首次升破15,000点，日经指数创四年来单周最大涨幅。

布兰特原油周五守在108美元上方，本周有望创7月初以来最大周线涨幅。

“但考虑到其他市场的多头气氛，期胶涨幅没有我们预期那么大。中国及日本的库存增加，似乎打压市况，”Toshitaka Tazawa并表示交投亦迟滞。

“如果有中国经济增温的新迹象，下周胶价可能走高，”他称。

上海期交所5月期胶 下跌180元人民币，至19,150元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报230.00美分，下跌1.00美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 隋芬)

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