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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 17:24 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月15日

路透香港11月15日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:21时,1港元
=0.7856人民币 )
    
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价  B股股   A/B股比价
                                        (元)    价(港   
                                                 元)    
  万科                                    8.91   13.42       0.85
                                                        
  深物业                                  7.78    6.43       1.54
                                                        
  南玻                                    8.91    6.38       1.78
                                                        
  深康佳                                  3.54    2.59       1.74
                                                        
  ST中华                                  4.19    1.56       3.42
                                                        
  ST中冠                                  9.24    4.72       2.49
                                                        
  深深宝                                  7.55    5.78       1.66
                                                        
  深华发                                  6.33    3.47       2.32
                                                        
  深赤湾                                 14.03   13.88       1.29
                                                        
  招商地                                 22.40   21.47       1.33
 产                                                     
  特力                                    7.18    4.99       1.83
                                                        
  飞亚达                                  7.19    6.55       1.40
                                                        
  一致药                                 38.70   34.28       1.44
 业                                                     
  深深房                                  3.76    2.89       1.66
                                                        
  ST盛润                                  6.23    5.37       1.48
                                                        
  深南电                                  3.91    2.61       1.91
                                                        
  深纺织                                  7.39    5.41       1.74
                                                        
  方大集                                  5.48    2.95       2.36
 团                                                     
  深国商                                 20.91   12.80       2.08
                                                        
  深赛格                                  5.05    2.91       2.21
                                                        
  宝石                                   17.48    9.91       2.25
                                                        
  小天鹅                                  8.21    8.37       1.25
                                                        
  粤高速                                  2.96    2.48       1.52
                                                        
  晨鸣纸                                  4.88    3.89       1.60
 业                                                     
  ST珠江                                  3.62    2.51       1.84
                                                        
  丽珠                                   35.75   34.55       1.32
                                                        
  美菱电                                  3.78    3.86       1.25
 器                                                     
  大冷股                                  7.91    6.06       1.66
 份                                                     
  粤电力                                  4.84    4.55       1.35
                                                        
  佛山照                                  6.01    5.41       1.41
 明                                                     
  江铃汽                                 19.20   23.68       1.03
 车                                                     
  沙隆达                                 10.08    6.89       1.86
                                                        
  苏常柴                                  6.04    4.49       1.71
                                                        
  威孚高                                 26.10   24.68       1.35
 科                                                     
  古井贡                                 22.36   16.60       1.71
 酒                                                     
  ST东海                                  5.11    4.12       1.58
                                                        
  长安汽                                 11.34   14.45       1.00
 车                                                     
  京东方                                  2.10    1.82       1.47
                                                        
  鲁泰                                    8.61    9.47       1.16
                                                        
  本钢板                                  3.03    2.44       1.58
 材                                                     
  张裕                                   29.05   26.67       1.39
                                                        
     
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程           
                                      表                           
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                   
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表              
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表               
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程             
                                      表                           
  香港新闻                            中国新股新闻                             
  台湾新闻                            香港新股新闻                             
  中国股市观察                        中国个股业绩                             
  香港股市观察                        报摘                                    
  中国融资融券                                                     
 
 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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