《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月15日

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透香港11月15日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:21时,1港元 =0.7856人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股 A/B股比价 (元) 价(港 元) 万科 8.91 13.42 0.85 深物业 7.78 6.43 1.54 南玻 8.91 6.38 1.78 深康佳 3.54 2.59 1.74 ST中华 4.19 1.56 3.42 ST中冠 9.24 4.72 2.49 深深宝 7.55 5.78 1.66 深华发 6.33 3.47 2.32 深赤湾 14.03 13.88 1.29 招商地 22.40 21.47 1.33 产 特力 7.18 4.99 1.83 飞亚达 7.19 6.55 1.40 一致药 38.70 34.28 1.44 业 深深房 3.76 2.89 1.66 ST盛润 6.23 5.37 1.48 深南电 3.91 2.61 1.91 深纺织 7.39 5.41 1.74 方大集 5.48 2.95 2.36 团 深国商 20.91 12.80 2.08 深赛格 5.05 2.91 2.21 宝石 17.48 9.91 2.25 小天鹅 8.21 8.37 1.25 粤高速 2.96 2.48 1.52 晨鸣纸 4.88 3.89 1.60 业 ST珠江 3.62 2.51 1.84 丽珠 35.75 34.55 1.32 美菱电 3.78 3.86 1.25 器 大冷股 7.91 6.06 1.66 份 粤电力 4.84 4.55 1.35 佛山照 6.01 5.41 1.41 明 江铃汽 19.20 23.68 1.03 车 沙隆达 10.08 6.89 1.86 苏常柴 6.04 4.49 1.71 威孚高 26.10 24.68 1.35 科 古井贡 22.36 16.60 1.71 酒 ST东海 5.11 4.12 1.58 长安汽 11.34 14.45 1.00 车 京东方 2.10 1.82 1.47 鲁泰 8.61 9.47 1.16 本钢板 3.03 2.44 1.58 材 张裕 29.05 26.67 1.39 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)