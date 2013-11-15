美元汇率：美元买权受到追捧，投资者押注美元兑日圆继续上行

路透东京11月15日 - 日圆兑美元周五跌至两个月低点的走势可能持续，期权市场显示一些投资者押注美元未来几周继续走强。

一个月风险逆转指标上周转为偏向押注美元升值的美元买权，一改本月稍早时偏向美元卖权的情形，为5月底以来首见。

美元兑日圆 周五一度高见100.315日圆，即便美元兑日圆期权隐含波动率从本周二和周三的一个月高位9.80%，跌至8.88%左右。

“很多人原本觉得美元难以突破100日圆。而且总的说来，年底对于波动率一般不是什么好时机，因此很多人一直做空波动率，”一家欧洲银行的外汇期权交易员说。

他补充说，一些市场人士在买回美元买权以填补空仓，但由于年底市况一般清淡，大家对于购买太多仍有警惕。

不过，Brown Brothers Harriman的全球外汇策略主管Marc Chandler称，美元可能会在100.60附近面临阻力，情况主要将取决于美国公债走向。

他在一份研究报告中写道，美国公债与美元兑日圆汇率之间的相关系数接近0.62。

展望未来，美国与日本货币政策前景的差异也整体利好美元，美国公债与日债之间的利差可能会扩大。

截至周四美国收盘，10年期美债与日债的利差在210个基点左右，本周稍早曾经达到216.5个基点，为9月以来最阔，汤森路透数据显示这是2011年4月以来最阔。