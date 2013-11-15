美元汇率：美元买权受到追捧，投资者押注美元兑日圆继续上行

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透东京11月15日 - 日圆兑美元周五跌至两个月低点的走势可能持续，期权市场显示一些投资者押注美元未来几周继续走强。
一个月风险逆转指标上周转为偏向押注美元升值的美元买权，一改本月稍早时偏向美元卖权的情形，为5月底以来首见。
美元兑日圆 周五一度高见100.315日圆，即便美元兑日圆期权隐含波动率从本周二和周三的一个月高位9.80%，跌至8.88%左右。
“很多人原本觉得美元难以突破100日圆。而且总的说来，年底对于波动率一般不是什么好时机，因此很多人一直做空波动率，”一家欧洲银行的外汇期权交易员说。
他补充说，一些市场人士在买回美元买权以填补空仓，但由于年底市况一般清淡，大家对于购买太多仍有警惕。
不过，Brown Brothers Harriman的全球外汇策略主管Marc Chandler称，美元可能会在100.60附近面临阻力，情况主要将取决于美国公债走向。
他在一份研究报告中写道，美国公债与美元兑日圆汇率之间的相关系数接近0.62。
展望未来，美国与日本货币政策前景的差异也整体利好美元，美国公债与日债之间的利差可能会扩大。
截至周四美国收盘，10年期美债与日债的利差在210个基点左右，本周稍早曾经达到216.5个基点，为9月以来最阔，汤森路透数据显示这是2011年4月以来最阔。
投资者多预计美联储在明年3月之前缩减购债措施，而日本央行则料维持超宽松立场，以实现两年内通胀率达到2%的目标。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)