中国债市：现券熊市漫漫，基准10年国债收益率追平六年来新高

路透北京11月15日 - 中国银行间债市周五现券熊市漫漫，基准10年国债收益率追平六年来新高。市场人士表示，资金面紧张局面进一步加剧，且看不到改善的希望，机构的着眼点进一步集中于年内保证流动性安全，债券资产更加不受待见，一二级市场弱势连连，轮番刷新数年的收益高点。

“感觉大家受不了，利率蹦这么高，对流动性不确定，流动性溢价要得非常高。”北京一债券基金经理称，“大家不敢杀进来，现在就保年底流动性了。放弃标准化资产，一头扑向非标，一头就是保住流动性。”

他并表示，当前主要看监管层动态，包括对同业资产的规范等，现在这种情况长此以往，实体经济是撑不住的。同样一个资产管理机构，现在的资金成本比年初高出了150个基点(bp)以上。这种情况下，只有高等级的债是相对安全的，资产久期也宜短。

银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧。期限在一个月以内的回购利率 跳升，而随着资金压力加大，市场期盼央行能尽快输血救急。市场人士并指出，对于政策面的悲观预期仍是影响资金供给的重要因素，而今日恰逢准备金例行调整，部分银行的补缴需求又令资金面雪上加霜。

财政部周五招标的50年期固息国债中标利率稍高于预期，且不出意料的创下历史高位。在现券收益率绵绵攀升情况下，考虑今日新债期限过长，机构寻求利率保护的意愿较强，导致中标利率大幅高于相关现券估值。

国债期货市场五年期主力合约 收报91.318元人民币，较上日结算价跌0.338元，或0.37%，成交3,633手；盘中最低价91.262元，再度刷新上市以来盘中新低。

剩余期限约9.77年的固息国债130018券 最新成交在4.58%，上日尾盘为4.50%；盘中最高为4.60%，追平六年来新高。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.5335 5.4470

上日 4.2337 4.2888

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.9760/3.9030

国债参考率报价 4.0190/3.9470

金融债参考率报价 4.8338/4.7825(完)

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