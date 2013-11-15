中国债市：现券熊市漫漫，基准10年国债收益率追平六年来新高

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透北京11月15日 - 中国银行间债市周五现券熊市漫漫，基准10年国债收益率追平六年来新高。市场人士表示，资金面紧张局面进一步加剧，且看不到改善的希望，机构的着眼点进一步集中于年内保证流动性安全，债券资产更加不受待见，一二级市场弱势连连，轮番刷新数年的收益高点。
“感觉大家受不了，利率蹦这么高，对流动性不确定，流动性溢价要得非常高。”北京一债券基金经理称，“大家不敢杀进来，现在就保年底流动性了。放弃标准化资产，一头扑向非标，一头就是保住流动性。”
他并表示，当前主要看监管层动态，包括对同业资产的规范等，现在这种情况长此以往，实体经济是撑不住的。同样一个资产管理机构，现在的资金成本比年初高出了150个基点(bp)以上。这种情况下，只有高等级的债是相对安全的，资产久期也宜短。
银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧。期限在一个月以内的回购利率 跳升，而随着资金压力加大，市场期盼央行能尽快输血救急。市场人士并指出，对于政策面的悲观预期仍是影响资金供给的重要因素，而今日恰逢准备金例行调整，部分银行的补缴需求又令资金面雪上加霜。
财政部周五招标的50年期固息国债中标利率稍高于预期，且不出意料的创下历史高位。在现券收益率绵绵攀升情况下，考虑今日新债期限过长，机构寻求利率保护的意愿较强，导致中标利率大幅高于相关现券估值。
国债期货市场五年期主力合约 收报91.318元人民币，较上日结算价跌0.338元，或0.37%，成交3,633手；盘中最低价91.262元，再度刷新上市以来盘中新低。
剩余期限约9.77年的固息国债130018券 最新成交在4.58%，上日尾盘为4.50%；盘中最高为4.60%，追平六年来新高。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.5335 5.4470
上日 4.2337 4.2888
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.9760/3.9030
国债参考率报价 4.0190/3.9470
金融债参考率报价 4.8338/4.7825(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)