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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 17:50 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增382.50亿台币，连续第三周净增

路透台北11月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增382.50亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,186.9亿台币。上周存单发行量净增171.25亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11/11 3,238.15 3,342.65 +104.50

11/12 1,270.00 1,269.50 -0.50

11/13 466.00 609.00 +143.00

11/14 398.00 533.00 +135.00

11/15 656.85 657.35 +0.50

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总计 6,029.00 6,411.50 +382.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11/11 18.00 8.00

11/12 23.50 9.00

11/13 17.00 7.00

11/14 18.00 7.00

11/15 17.00 9.00

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总计 93.50 40.00 (完)

(记者 董永年; 审校 林妙容)

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