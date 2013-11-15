大众召回260万辆车 中国受影响最大

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林11月14日（记者 Andreas Cremer） - 大众汽车 正在召回260万辆车，其中约三分之一在中国。本次召回是为修复多个问题，这对试图超越丰田汽车 和通用汽车 成为全球最大汽车厂商的大众造成冲击。
本次召回的车型包括大众销量排名前五的品牌，包括奥迪和核心的大众乘用车，这是该公司史上规模最大的召回之一。
分析师称，很多问题看起来并不大，而且召回规模和丰田2009年底至2011年初召回近1,900万辆的规模相去甚远。
但他们也指出，客户对于可靠性和方便性的疑问令人堪忧。
一家民间智库汽车管理中心的负责人Stefan Bratzel说：“像大众这样迅速增长的汽车厂商必须非常小心，不能以牺牲质量为代价。”
大众周四称，正在召回2008年初至2011年中组装的80万辆途观，因车灯存在出现部分故障的风险。
大众还表示，正在致电全球160万用户，让他们将车送往大众检验，确保他们使用的是矿物油而非合成油，以避免出现与变速箱相关的电子故障。
由于召回车辆中约有三分之一在中国，因此这个全球最大汽车市场受到的影响最大。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)