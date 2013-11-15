大众召回260万辆车 中国受影响最大

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月14日（记者 Andreas Cremer） - 大众汽车 正在召回260万辆车，其中约三分之一在中国。本次召回是为修复多个问题，这对试图超越丰田汽车 和通用汽车 成为全球最大汽车厂商的大众造成冲击。

本次召回的车型包括大众销量排名前五的品牌，包括奥迪和核心的大众乘用车，这是该公司史上规模最大的召回之一。

分析师称，很多问题看起来并不大，而且召回规模和丰田2009年底至2011年初召回近1,900万辆的规模相去甚远。

但他们也指出，客户对于可靠性和方便性的疑问令人堪忧。

一家民间智库汽车管理中心的负责人Stefan Bratzel说：“像大众这样迅速增长的汽车厂商必须非常小心，不能以牺牲质量为代价。”

大众周四称，正在召回2008年初至2011年中组装的80万辆途观，因车灯存在出现部分故障的风险。

大众还表示，正在致电全球160万用户，让他们将车送往大众检验，确保他们使用的是矿物油而非合成油，以避免出现与变速箱相关的电子故障。

由于召回车辆中约有三分之一在中国，因此这个全球最大汽车市场受到的影响最大。(完)