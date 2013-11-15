更新版 1-台湾货币市场：短率低位游走有下跌压力，下周资金料仍宽裕

* 银行仍找资金去化管道

* 短率有走滑压力

* 短票次级市场和债券附买回利率稳中走滑 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北11月15日 - 台湾银行间短率周五仍在低位游走，隐然有走滑压力。货币市场资金仍然相当充裕，央行冲销的力道并未太积极，银行仍积极找寻资金去化管道，少数银行已开始布局跨新历年后的资金。

银行交易人士表示，在第四代行动通讯得标标金入库之后，尽管少数银行积数转负，但由于先前也累积不小的正数，短期之内银行决定暂时不做任何动作，市场尚无法感受到少了600-700亿台币的紧缩效果。但也有交易人士认为，随着时间累积，仍应注意这个因素对月底产生的效应。

展望下周，交易人士认为，由于央行近期冲销动作并不特别积极，因此估计下周资金情势仍旧维持平稳宽松，变化不会太大。

〞我们控制(积数)小负，先不拿钱，〞一家民营银行交易员表示。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.40%，上日也在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。

**短票利率区间低位下行**

短票市场方面，大型银行人员表示，周五市场票量较多，惟银行的资金还是很充裕，目前票券商的短票天期以一个月左右的票居多，但利率方面区间低位略微下行。

部分银行表示，被动的接受票券商开出跨年天期的短票，由于天期较长，因此利率稍高于目前主力短票天期，不过因为目前距离年底还有一段时间，在很多变数仍不确定之下，金额仍小。

票券商也说，由于部分的外商银行买入中油及台电的短票，这令可流通的票量趋少之外，外商开出偏低的利率也是拉低短票次级市场利率的原因之一。

今日银行间30天及以上期短票利率主要交投区间在0.61-0.63%，区间低位稍下行。

台湾央行今日共发行657.35亿台币存单，相较存单到期656.85亿台币，存单发行余额增0.5亿台币。

下周存单到期总额为1兆(万亿)7,613.5亿台币，分别为周一6,798.7亿，周二4,218亿，周三1,654.2亿，周四4,027.9亿以及周五914.7亿台币。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为62亿台币，至周日累计超额准备为680亿，加计前期1%的超额准备为1,990亿台币。

**RP利率稳中趋跌**

债券市场附买回(RP)成交利率稳中趋跌。资金调度人士指出，受近期有券商调节持券部位影响，券源更加短缺，较短天期的公债及公司债RP利率因而下调1个基点。

证券商表示，资金持续涌向货币市场，10月投信货币型基金的月增率达4.95%。RP市场除了银行资金满手而积极找券外，投信客户因申购款窜升也加入抢券行列，促使RP利率缓步盘低。

〞前几天有投信开0.67%(公司债)，要我全部的券给他。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，最近因调节部位，已于昨日向银行客户预告解约。目前已有少数银行愿意接受将公债RP利率自0.58%降为0.57%。

台湾投信投顾公会公布10月境内基金规模，较上月成长2.28%至约1.95兆台币，主要来自货币型及股票型基金分别挹注389亿及73亿台币，月增率各为4.95%、1.40%。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，落点在月内已部分低至0.67%。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。