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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 18:20 BJT

中国金属：冶炼商称官方铜产量数据遭高估

这些高管们表示，铜产量数据虚高已有些年，但是随着冶炼厂向其他省份扩张业务，增加双重计算现象，使得该问题恶化。

举一例。两位熟悉企业业务的消息人士称，江西铜业在山东省年产能10万吨的鹏晖公司，向江西铜业总部所在地江西省政府报告产量数据。但是鹏晖公司还将自己的产量上报给山东有关机构。

随着企业在更多省份建立业务，这样的问题还会恶化。江西铜业在广东和浙江开设新厂的事宜在进行中。总部在甘肃的金川集团明年也将在广西开始运营年产能40万吨的工厂。

国家统计局发言人接受路透采访称，统计局来自行业企业的数据，是基于每个法人实体得出的。

江西铜业持有鹏晖股权，但两家公司是独立的法人实体。

当地官员为政绩，热衷于将工业产量数据向上篡改，这也使得数据问题加重，统计局一直在解决这样的问题。(完)

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