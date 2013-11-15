中国金属：冶炼商称官方铜产量数据遭高估

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
这些高管们表示，铜产量数据虚高已有些年，但是随着冶炼厂向其他省份扩张业务，增加双重计算现象，使得该问题恶化。
举一例。两位熟悉企业业务的消息人士称，江西铜业在山东省年产能10万吨的鹏晖公司，向江西铜业总部所在地江西省政府报告产量数据。但是鹏晖公司还将自己的产量上报给山东有关机构。
随着企业在更多省份建立业务，这样的问题还会恶化。江西铜业在广东和浙江开设新厂的事宜在进行中。总部在甘肃的金川集团明年也将在广西开始运营年产能40万吨的工厂。
国家统计局发言人接受路透采访称，统计局来自行业企业的数据，是基于每个法人实体得出的。
江西铜业持有鹏晖股权，但两家公司是独立的法人实体。
当地官员为政绩，热衷于将工业产量数据向上篡改，这也使得数据问题加重，统计局一直在解决这样的问题。(完)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)