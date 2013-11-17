重温稿--台湾货币市场：短率低位游走有下跌压力，下周资金料仍宽裕

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
* 银行仍找资金去化管道
* 短率有走滑压力
* 短票次级市场和债券附买回利率稳中走滑
记者 高洁如
路透台北11月15日 - 台湾银行间短率周五仍在低位游走，隐然有走滑压力。货币市场资金仍然相当充裕，央行冲销的力道并未太积极，银行仍积极找寻资金去化管道，少数银行已开始布局跨新历年后的资金。
银行交易人士表示，在第四代行动通讯得标标金入库之后，尽管少数银行积数转负，但由于先前也累积不小的正数，短期之内银行决定暂时不做任何动作，市场尚无法感受到少了600-700亿台币的紧缩效果。但也有交易人士认为，随着时间累积，仍应注意这个因素对月底产生的效应。
展望下周，交易人士认为，由于央行近期冲销动作并不特别积极，因此估计下周资金情势仍旧维持平稳宽松，变化不会太大。
〞我们控制(积数)小负，先不拿钱，〞一家民营银行交易员表示。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.40%，上日也在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。
**短票利率区间低位下行**
短票市场方面，大型银行人员表示，周五市场票量较多，惟银行的资金还是很充裕，目前票券商的短票天期以一个月左右的票居多，但利率方面区间低位略微下行。
部分银行表示，被动的接受票券商开出跨年天期的短票，由于天期较长，因此利率稍高于目前主力短票天期，不过因为目前距离年底还有一段时间，在很多变数仍不确定之下，金额仍小。
票券商也说，由于部分的外商银行买入中油及台电的短票，这令可流通的票量趋少之外，外商开出偏低的利率也是拉低短票次级市场利率的原因之一。
今日银行间30天及以上期短票利率主要交投区间在0.61-0.63%，区间低位稍下行。
台湾央行今日共发行657.35亿台币存单，相较存单到期656.85亿台币，存单发行余额增0.5亿台币。
下周存单到期总额为1兆(万亿)7,613.5亿台币，分别为周一6,798.7亿，周二4,218亿，周三1,654.2亿，周四4,027.9亿以及周五914.7亿台币。
拆款中心 资料显示，周五超额准备为62亿台币，至周日累计超额准备为680亿，加计前期1%的超额准备为1,990亿台币。
**RP利率稳中趋跌**
债券市场附买回(RP)成交利率稳中趋跌。资金调度人士指出，受近期有券商调节持券部位影响，券源更加短缺，较短天期的公债及公司债RP利率因而下调1个基点。
证券商表示，资金持续涌向货币市场，10月投信货币型基金的月增率达4.95%。RP市场除了银行资金满手而积极找券外，投信客户因申购款窜升也加入抢券行列，促使RP利率缓步盘低。
〞前几天有投信开0.67%(公司债)，要我全部的券给他。〞一证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，最近因调节部位，已于昨日向银行客户预告解约。目前已有少数银行愿意接受将公债RP利率自0.58%降为0.57%。
台湾投信投顾公会公布10月境内基金规模，较上月成长2.28%至约1.95兆台币，主要来自货币型及股票型基金分别挹注389亿及73亿台币，月增率各为4.95%、1.40%。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，部分低至0.57%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，落点在月内已部分低至0.67%。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间大致同于上日。
下周紧缩因素为周四分别有48亿及25亿台币台电及太子公司债交割、周五则有70亿台电公司债交割。(完) (集体采写 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度