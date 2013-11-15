版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 18:44 BJT

中国政经：全面深化改革若干重大问题的决定今晚将全文播发--央视微博

路透上海11月15日 - 中国中央电视台微博周五称，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》今天全文播发。今晚19:00，央视新闻联播将摘要播送决定内容。

该决定于2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过，共分十六项60条。 （完）

(发稿 丁琦；审校 整理 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐