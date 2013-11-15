中国金融：10月新增外汇占款续升至4,416亿元，流动性充裕--央行

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
路透香港11月15日 - 中国人民银行周五公布的数据显示，10月全部金融机构新增外汇占款达4,416亿元人民币，较上月的1,264亿元高出近三倍，显示该因素在当月为银行间市场提供了大量的流动性。
外管局的数据也给出佐证，其周五公布，10月份银行代客结售汇顺差较上月增逾两成至392亿美元，高于9月份的317亿美元。
2013年 10月 9月 8月 7月 6月 5月 外汇占款(亿元) 4,416 1,264 273 -245 -412 669 财政性存款(亿元) 6,284 -2,924 1,398 6,546 -1,218 4,633 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完) 参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (记者 谢衡；审校 毕晓雯)
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。