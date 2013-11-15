中国金融：10月新增外汇占款续升至4,416亿元，流动性充裕--央行

路透香港11月15日 - 中国人民银行周五公布的数据显示，10月全部金融机构新增外汇占款达4,416亿元人民币，较上月的1,264亿元高出近三倍，显示该因素在当月为银行间市场提供了大量的流动性。

外管局的数据也给出佐证，其周五公布，10月份银行代客结售汇顺差较上月增逾两成至392亿美元，高于9月份的317亿美元。

2013年 10月 9月 8月 7月 6月 5月 外汇占款(亿元) 4,416 1,264 273 -245 -412 669 财政性存款(亿元) 6,284 -2,924 1,398 6,546 -1,218 4,633 外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。 财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完) 参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (记者 谢衡；审校 毕晓雯)