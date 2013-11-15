版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 18:56 BJT

中美关系：中国国家主席习近平称，中美两国应加强政策协调

路透北京11月15日 - 中国国营媒体周五报导称，中国国家主席习近平向来访的美国财政部长杰克卢表示，中国和美国在各别进行改革及整顿的过程中，应该强化政策协调。

习近平并向杰克卢指出，中国将会“更加努力推动改革”以维系稳健经济成长。

杰克卢访问亚洲一周行程中，将拜访习近平及中国其他领导层人士。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐