欧洲汇市：英镑兑欧元续涨，市场预期ECB进一步放宽政策

路透伦敦11月15日 - 英镑兑欧元周五连续第三个交易日上涨，投资人越发相信欧洲央行将会进一步放宽政策，而英国央行升息时程看来将较目前预示提早。

欧元兑英镑 下跌0.1%至0.8369英镑，探向11月7日所及的10个月低点0.83英镑。

周四数据显示欧元区第三季经济成长率放缓至0.1%，令欧元承压。

反观欧元持续受到英国央行周三公布备受关注的通胀报告所支撑，该报告预估失业率最快将在2014年第四季降至7%，这是该行考虑升息的前提条件。

英国周四公布的零售销售数据虽然令人失望，但却未浇熄英国步上复苏轨道的乐观情绪。

英镑兑美元 两日上涨后小跌，来到1.6051美元，近期支撑料为1.5993。(完)

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