欧洲汇市：英镑兑欧元续涨，市场预期ECB进一步放宽政策

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
路透伦敦11月15日 - 英镑兑欧元周五连续第三个交易日上涨，投资人越发相信欧洲央行将会进一步放宽政策，而英国央行升息时程看来将较目前预示提早。
欧元兑英镑 下跌0.1%至0.8369英镑，探向11月7日所及的10个月低点0.83英镑。
周四数据显示欧元区第三季经济成长率放缓至0.1%，令欧元承压。
反观欧元持续受到英国央行周三公布备受关注的通胀报告所支撑，该报告预估失业率最快将在2014年第四季降至7%，这是该行考虑升息的前提条件。
英国周四公布的零售销售数据虽然令人失望，但却未浇熄英国步上复苏轨道的乐观情绪。
英镑兑美元 两日上涨后小跌，来到1.6051美元，近期支撑料为1.5993。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。