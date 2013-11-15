中国国企：将提高国有资本收益上缴公共财政比例，2020年提到30%--决定

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
路透北京11月15日 - 中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，完善国有资本管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司。
决定指出，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司，划转部门国有资本充实社会保障基金，完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，2020年提高到百分之三十，更多用于保障和改善民生。
今年2月，国务院发布《关于深化收入分配制度改革的若干意见》，提出未来三年中央企业国有资本收益上缴比例继续提高。“十二五”期间，将在现有比例上再提高5个百分点左右，新增部分的一定比例用于社会保障等民生支出。目前上缴比例为5-15%不等。
决定明确提出，国有资本投资运营要服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全，国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务，发展重要前瞻性战略性产业，保护生态环境，支持科技进步，保障国家安全。
准确界定不同国有企业功能，国有资本加大对公益性企业的投入，国有资本继续控股经营的自然垄断行业，实行以政企分开，政资分开，特许经营，政府监管为主要内容的改革，根据不同行业特点实行网运分开，放开竞争性业务，推进公共资源配置市场化。进一步破除各种形式的行政垄断。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。