中国国企：将提高国有资本收益上缴公共财政比例，2020年提到30%--决定

路透北京11月15日 - 中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，完善国有资本管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司。

决定指出，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司，划转部门国有资本充实社会保障基金，完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，2020年提高到百分之三十，更多用于保障和改善民生。

今年2月，国务院发布《关于深化收入分配制度改革的若干意见》，提出未来三年中央企业国有资本收益上缴比例继续提高。“十二五”期间，将在现有比例上再提高5个百分点左右，新增部分的一定比例用于社会保障等民生支出。目前上缴比例为5-15%不等。

决定明确提出，国有资本投资运营要服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全，国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务，发展重要前瞻性战略性产业，保护生态环境，支持科技进步，保障国家安全。