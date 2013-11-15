中国金融：扩大金融业对内对外开放，加快人民币资本项目可兑换--决定

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
路透北京11月15日 - 中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，扩大金融业对内对外开放，在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。
决定指出，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加快人民币资本项目可兑换。
“完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。”决定称。
将落实金融监管改革措施和稳健标准，完善监管协调机制，界定中央和地方金融监管职责和风险处置责任。建立存款保险制度，完善金融机构市场化退出机制。加强金融基础设施建设，保障金融市场安全高效运行和整体稳定。
决定并表示，健全多层次资本市场体系，推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重。完善保险经济补偿机制，建立巨灾保险制度。发展普惠金融。鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品。
中国人民银行调查统计司司长盛松成此前表示，利率、汇率改革和资本账户开放没有固定顺序，应成熟一项，开放一项，协调推进，但是资本账户本身的开放还是有次序的，最需要开放的先开放，风险最大的晚开放。 （完） (发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。