中国财政：将改进预算管理制度，实施全面规范、公开透明的预算制度--决定

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
路透北京11月15日 - 中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出，要深化财税体制改革，改革预算管理制度，实施全面规范公开透明的预算制度。
决定提出，审核预算的重点由平衡状态，赤字规模向支出预算和政策拓展，建立跨年度预算平衡机制，建立权责发生制的政府综合财务报告制度，建立规范合理的中央和地方政府债务管理及风险预警机制。
逐步取消竞争性领域专项和地方资金配套，严控引导类，救济类应急类专项；完善地方税体系，逐步提高直接税比重；加快房地产税立法并适时推进改革，加快资源税改革推动环境保护费改税。
同时建立事权和支出责任相适应的制度，适度加强中央事权和支出责任，国防，外交，国家安全，关系全国统一市场规则和管理等作为中央事权。部分社会保障，跨区域重大项目建设维护等作为中央和地方共同事权，逐步理顺事权关系，区域性公共服务作为地方事权。
保持现有中央和地方财力格局总体稳定，结合税制改革，考虑税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分。
中国上一轮始于1993年的分税制改革，虽然强化了中央财力，但随着地方政府承担事权的增多，权责难匹配，地方财力吃紧，财税改革呼声渐强。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。