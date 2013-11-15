中国财政：将改进预算管理制度，实施全面规范、公开透明的预算制度--决定

路透北京11月15日 - 中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出，要深化财税体制改革，改革预算管理制度，实施全面规范公开透明的预算制度。

决定提出，审核预算的重点由平衡状态，赤字规模向支出预算和政策拓展，建立跨年度预算平衡机制，建立权责发生制的政府综合财务报告制度，建立规范合理的中央和地方政府债务管理及风险预警机制。

逐步取消竞争性领域专项和地方资金配套，严控引导类，救济类应急类专项；完善地方税体系，逐步提高直接税比重；加快房地产税立法并适时推进改革，加快资源税改革推动环境保护费改税。

同时建立事权和支出责任相适应的制度，适度加强中央事权和支出责任，国防，外交，国家安全，关系全国统一市场规则和管理等作为中央事权。部分社会保障，跨区域重大项目建设维护等作为中央和地方共同事权，逐步理顺事权关系，区域性公共服务作为地方事权。

保持现有中央和地方财力格局总体稳定，结合税制改革，考虑税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分。