国际油市：亚洲航煤溢价受冬季取暖油需求支撑

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透新加坡11月15日 - 产业消息人士称，北亚航煤溢价受到冬季取暖油需求支撑，但柴油仍然疲弱，因地区需求不振。
一熟悉北亚市场的交易商称，韩国装运输出的航煤船货溢价仍在偏高水准，每桶溢价约0.30美元。
交易商称，较寒冷的气候提振了对煤油的需求，日本炼厂煤油产能利用率已触顶，意味着会需要进口更多的航煤。
但日本供应回升，Cosmo Oil重启Yokkaichi炼厂每日处理7.5万桶的六号常压蒸馏单元(CDU)，此前该炼厂进行岁修。
贸易消息人士称，台湾台塑石化的含硫500ppm柴油定期合约买家包括维多、PTT、中化和Winson Oil，航煤合约包括中化和PTT，含硫10ppm柴油合约买家为三井。
他们指出，至少两个买家的航煤合约价格定在每桶溢价0.27美元，至少一个买家的含硫500ppm柴油柴油合约价格为每桶折价0.05-0.06美元。
他们表示，含硫10ppm柴油合约价格定在每桶升水1.45-1.50美元间。
新加坡现货市场有一笔航煤交易。维多出售24.5万桶航煤给中国航油，11月30日至12月4日装运，每桶较12月2-6日新加坡平均报价升水0.60美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)