国际油市：亚洲航煤溢价受冬季取暖油需求支撑

路透新加坡11月15日 - 产业消息人士称，北亚航煤溢价受到冬季取暖油需求支撑，但柴油仍然疲弱，因地区需求不振。

一熟悉北亚市场的交易商称，韩国装运输出的航煤船货溢价仍在偏高水准，每桶溢价约0.30美元。

交易商称，较寒冷的气候提振了对煤油的需求，日本炼厂煤油产能利用率已触顶，意味着会需要进口更多的航煤。

但日本供应回升，Cosmo Oil重启Yokkaichi炼厂每日处理7.5万桶的六号常压蒸馏单元(CDU)，此前该炼厂进行岁修。

贸易消息人士称，台湾台塑石化的含硫500ppm柴油定期合约买家包括维多、PTT、中化和Winson Oil，航煤合约包括中化和PTT，含硫10ppm柴油合约买家为三井。

他们指出，至少两个买家的航煤合约价格定在每桶溢价0.27美元，至少一个买家的含硫500ppm柴油柴油合约价格为每桶折价0.05-0.06美元。

他们表示，含硫10ppm柴油合约价格定在每桶升水1.45-1.50美元间。

新加坡现货市场有一笔航煤交易。维多出售24.5万桶航煤给中国航油，11月30日至12月4日装运，每桶较12月2-6日新加坡平均报价升水0.60美元。(完)

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