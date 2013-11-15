中国政策：赋予农民对土地承包经营等权利的抵押、担保权能

路透北京11月15日 - 新华社周五刊发了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定称，将稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能。