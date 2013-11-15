中国政策：赋予农民对土地承包经营等权利的抵押、担保权能

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
路透北京11月15日 - 新华社周五刊发了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定称，将稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能。
决定称，将允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营。鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营。
决定称，将选择若干试点，慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让，要保障农民工同工同酬，保障农民公平分享土地增值收益。
中国将全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，并将研究建立城市基础设施、住宅政策性金融机构，允许地方政府通过发债等多种方式拓宽城市建设融资渠道。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。