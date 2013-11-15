中国政策：将选择若干具备条件地方发展自由贸易园（港）区--决定

路透北京11月15日 - 新华社周五刊发了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定称，要切实建设好、管理好上海自由贸易试验区，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。且在推进现有试点基础上，将选择若干具备条件地方发展自由贸易园（港）区。