中国社会：将降低社会保险费率，研究渐进式延迟退休年龄政策--决定

芝加哥期市：玉米期货从三周高位回落，大豆面临供应压力
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
路透北京11月15日 - 中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，中国将适时适当降低社会保险费率，研究制定渐进式延迟退休年龄政策。推进机关事业单位养老保险制度改革。整合城乡居民基本养老保险制度、基本医疗保险制度。
决定还指出，坚持计划生育的基本国策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展。
同时鼓励社会办医，优先支持举办非营利性医疗机构。社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域，多种形式参与公立医院改制重组。允许医师多点执业，允许民办医疗机构纳入医保定点范围。（完） (发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)
路透新加坡4月4日 - 芝加哥玉米期货周二小幅下跌，上市在美国政 府预测今年种植水平偏低支撑下，攀升至逾三周最高点，随后市场稍作喘 息。 玉米期货 周一攀升至3月9日以来最高点，报每蒲式耳3.71-3/4 美元。 美国农业部周五预测，美国农户可能种植了8,999.6英亩玉米，低于 行业预测，对市场构成支撑。
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。