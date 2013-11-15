马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受强劲需求前景支撑

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透吉隆坡/新加坡11月15日 - 马来西亚棕榈油周五上涨，且为六周来第五周收高，印度和马来西亚公布的数据显示需求改善，而菲律宾椰子油供应可能短缺，也拉抬了棕榈油相关替代品的价格。
印度10月棕榈油进口较上月增长21.4%，因庆典前需求强劲，且国内供应量低提振采购数量。
“进入下半月，出口应会进一步改善，因中国将在1月农历春节前填补库存，”一外资大宗商品经纪商的交易员称。
船货调查商Intertek Testing Services称，马来西亚棕榈油产品出口在11月上半月下滑4.6%，较11月1-10日下滑13%的表现略为改善。
另一船货调查商Societe Generale de Surveillance表示，马来西亚11月1-15日棕榈油出口较上月同期减少8.2%至734,476吨。
马来西亚指标1月棕榈油期货 收高0.9%，报每吨2,609马币(林吉特)。整体成交量为43,636口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)