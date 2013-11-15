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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受强劲需求前景支撑

路透吉隆坡/新加坡11月15日 - 马来西亚棕榈油周五上涨，且为六周来第五周收高，印度和马来西亚公布的数据显示需求改善，而菲律宾椰子油供应可能短缺，也拉抬了棕榈油相关替代品的价格。

印度10月棕榈油进口较上月增长21.4%，因庆典前需求强劲，且国内供应量低提振采购数量。

“进入下半月，出口应会进一步改善，因中国将在1月农历春节前填补库存，”一外资大宗商品经纪商的交易员称。

船货调查商Intertek Testing Services称，马来西亚棕榈油产品出口在11月上半月下滑4.6%，较11月1-10日下滑13%的表现略为改善。

另一船货调查商Societe Generale de Surveillance表示，马来西亚11月1-15日棕榈油出口较上月同期减少8.2%至734,476吨。

马来西亚指标1月棕榈油期货 收高0.9%，报每吨2,609马币(林吉特)。整体成交量为43,636口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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