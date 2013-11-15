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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 19:24 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差升至三个半月高点附近，因需求走强

路透新加坡11月15日 - 亚洲汽油裂解价差周五在三个半月高点每桶5.39美元附近徘徊，因需求转强，主要由印尼带动。

暂无欧洲船货运抵亚洲，也是带动价格上涨的因素之一。

台湾中油取消2014年出售汽油合约谈判，原因尚不明朗，不过交易商称可能是出在价格问题。

亚洲石脑油裂解价差下跌5.6%至六个交易日以来低点每吨142.45美元，上日一度升向近九个月高点。

石脑油现货采购标单暂无踪影，但买家应该很快就会现身采购1月船货。

新加坡现货市场有两笔汽油交易，无石脑油交易。

道达尔出售一批95-辛烷值汽油船货给维多，12月7-11日装运，每桶116.50美元。

道达尔另出售一批95-辛烷值汽油船货给联合石化，12月7-11日装运，每桶116.60美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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