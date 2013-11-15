国际油市：亚洲汽油裂解价差升至三个半月高点附近，因需求走强

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透新加坡11月15日 - 亚洲汽油裂解价差周五在三个半月高点每桶5.39美元附近徘徊，因需求转强，主要由印尼带动。
暂无欧洲船货运抵亚洲，也是带动价格上涨的因素之一。
台湾中油取消2014年出售汽油合约谈判，原因尚不明朗，不过交易商称可能是出在价格问题。
亚洲石脑油裂解价差下跌5.6%至六个交易日以来低点每吨142.45美元，上日一度升向近九个月高点。
石脑油现货采购标单暂无踪影，但买家应该很快就会现身采购1月船货。
新加坡现货市场有两笔汽油交易，无石脑油交易。
道达尔出售一批95-辛烷值汽油船货给维多，12月7-11日装运，每桶116.50美元。
道达尔另出售一批95-辛烷值汽油船货给联合石化，12月7-11日装运，每桶116.60美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)