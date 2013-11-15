《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透伦敦11月15日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：只要1.3501美元的阻力没突破，就有再次下跌的空间，测试1.3293美元和1.3166美元的支撑。
美元/日圆：延续升势，逼近100.61日圆的阻力，若突破，将上探101.53日圆。支撑位在99.11日圆和97.62日圆。
美元/瑞郎：从0.9113瑞郎的支撑水准回升。多头条件仍在，有上探0.9253瑞郎阻力的空间，其后为0.9365瑞郎。
欧元/英镑：周四的进一步卖压强化了空头基调，焦点在于关键的支撑区域0.8301和0.8285英镑。阻力在0.8416英镑。
英镑/美元：阻力在1.6118美元，升破后将上探关键的1.6260美元。支撑在1.5989美元和1.5855美元。
欧元/日圆：本周的力道建立在主要支撑131.15日圆的基础上。目前正接近131.51日圆的阻力，若突破，将测试138.49日圆。短线支撑在133.23日圆。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3445 1.3457 -0.09 +1.90 1.3194
美元/日圆 100.41 100.01 +0.40 +15.76 86.74
欧元/日圆 134.98 134.55 +0.32 +17.94 114.45
美元/瑞郎 0.9182 0.9164 +0.20 +0.29 0.9155
英镑/美元 1.6076 1.6063 +0.08 -1.08 1.6251
美元/加元 1.0462 1.0459 +0.03 +5.45 0.9921
澳元/美元 0.9338 0.9315 +0.25 -10.15 1.0393
新西兰元/美元 0.8298 0.8271 +0.33 +0.18 0.8283
欧元/瑞郎 1.2349 1.2333 +0.13 +2.27 1.2075
欧元/英镑 0.8364 0.8375 -0.13 +3.08 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9482 8.9458 +0.03 +4.32 8.5777
美元/挪威克朗 6.1443 6.1525 -0.13 +10.45 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)