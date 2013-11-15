国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价上扬，需求强健

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透新加坡11月15日 - 亚洲380-cst燃料油现货溢价周五小幅上扬，受强健需求支撑，上升0.75美元至每吨2.78美元。
12月和1月380-cst船货价差上扬1.63美元至每吨3美元。12月/1月价差显示出市场转强。
“我想需求仍旧强健，且供应正常。目前没有预定的重要事件，因此溢价水准可能不会太高，但市场应会维持稳定，”新加坡一亚洲贸易公司的交易员称。
然而，其他人对12月市场则没那么具信心。
“近期的燃料油需求相当疲弱。我仍看空这市场，”新加坡一交易商称。
12月运抵亚洲的西方船货料达四个月高点440万吨，较高的流入量已抑制了现货溢价，但中国的需求支撑了现货价格。
现货交易方面，中国石油向雪佛龙(Chevron)买进2万吨380-cst燃料油，12月2-6日装运，较新加坡12月上半月平均现货报价升水2.25美元。
兴隆向中国光汇石油买进2万吨180-cst燃料油，11月30日至12月4日装运，每吨599美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)