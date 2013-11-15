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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 19:39 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价上扬，需求强健

路透新加坡11月15日 - 亚洲380-cst燃料油现货溢价周五小幅上扬，受强健需求支撑，上升0.75美元至每吨2.78美元。

12月和1月380-cst船货价差上扬1.63美元至每吨3美元。12月/1月价差显示出市场转强。

“我想需求仍旧强健，且供应正常。目前没有预定的重要事件，因此溢价水准可能不会太高，但市场应会维持稳定，”新加坡一亚洲贸易公司的交易员称。

然而，其他人对12月市场则没那么具信心。

“近期的燃料油需求相当疲弱。我仍看空这市场，”新加坡一交易商称。

12月运抵亚洲的西方船货料达四个月高点440万吨，较高的流入量已抑制了现货溢价，但中国的需求支撑了现货价格。

现货交易方面，中国石油向雪佛龙(Chevron)买进2万吨380-cst燃料油，12月2-6日装运，较新加坡12月上半月平均现货报价升水2.25美元。

兴隆向中国光汇石油买进2万吨180-cst燃料油，11月30日至12月4日装运，每吨599美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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