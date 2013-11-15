欧洲央行：委员莫尔许称还有购买资产的选项，但其他选项较不费事

路透伦敦11月15日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，必要时欧洲央行还有直接购卖资产的选项，但由于没有欧元区联合公债可买，意味着其他的政策工具可能较不费事。

欧洲央行执委普雷特本周成为第一位公开讨论全面买进资产的高层决策官员，但莫尔许在伦敦一场活动发表谈话时突显出这个选项的各种困难。

“在我们职责当中，是有提到我们可以购买资产...但是欧洲有点不同的是，在于我们至今未有单一主权标志，”莫尔许表示，他并称欧洲央行在必要时也有让欧元区持续充斥低成本流动性的选项。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)