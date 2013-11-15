欧洲央行：委员莫尔许称还有购买资产的选项，但其他选项较不费事

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
路透伦敦11月15日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周五表示，必要时欧洲央行还有直接购卖资产的选项，但由于没有欧元区联合公债可买，意味着其他的政策工具可能较不费事。
欧洲央行执委普雷特本周成为第一位公开讨论全面买进资产的高层决策官员，但莫尔许在伦敦一场活动发表谈话时突显出这个选项的各种困难。
“在我们职责当中，是有提到我们可以购买资产...但是欧洲有点不同的是，在于我们至今未有单一主权标志，”莫尔许表示，他并称欧洲央行在必要时也有让欧元区持续充斥低成本流动性的选项。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。