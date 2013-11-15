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货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 21:44 BJT

表格：美国纽约联邦储备银行11月制造业指数为负2.21，远逊于预期

路透纽约11月15日 - 美国纽约联邦储备银行周五公布，美国纽约联邦储备银行11月制造业指数为负2.21，预估为正5.00。

以下为分项指数:

2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年

11月 10月 9月 8月 7月 6月

制造业指数 -2.21 1.52 6.29 8.24 9.46 7.84

投入物价 17.11 21.69 21.51 20.48 17.39 20.97

产出物价 -3.95 2.41 8.60 3.61 1.09 11.29

新订单 -5.53 7.75 2.35 0.27 3.77 -6.69

出货 -0.53 13.12 16.43 1.47 8.96 -11.77

交货时间 -3.95 -10.84 -4.30 -1.20 3.26 -6.45

库存 -1.32 0.00 2.15 -3.61 -6.52 -11.29

未完成订单 -17.11 -6.02 -6.45 -6.02 -8.70 -14.52

员工数 0.00 3.61 7.53 10.84 3.26 0.00

一周平均工时 -5.26 3.61 1.08 4.82 -7.61 -11.29

(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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