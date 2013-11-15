表格：美国纽约联邦储备银行11月制造业指数为负2.21，远逊于预期

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透纽约11月15日 - 美国纽约联邦储备银行周五公布，美国纽约联邦储备银行11月制造业指数为负2.21，预估为正5.00。
以下为分项指数:
2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年
11月 10月 9月 8月 7月 6月
制造业指数 -2.21 1.52 6.29 8.24 9.46 7.84
投入物价 17.11 21.69 21.51 20.48 17.39 20.97
产出物价 -3.95 2.41 8.60 3.61 1.09 11.29
新订单 -5.53 7.75 2.35 0.27 3.77 -6.69
出货 -0.53 13.12 16.43 1.47 8.96 -11.77
交货时间 -3.95 -10.84 -4.30 -1.20 3.26 -6.45
库存 -1.32 0.00 2.15 -3.61 -6.52 -11.29
未完成订单 -17.11 -6.02 -6.45 -6.02 -8.70 -14.52
员工数 0.00 3.61 7.53 10.84 3.26 0.00
一周平均工时 -5.26 3.61 1.08 4.82 -7.61 -11.29
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)