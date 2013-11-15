表格：美国11月7日止当周农作物出口销售报告--USDA

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透华盛顿11月15日 - 美国农业部(USDA)周五公布11月7日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 287.9 0.9 288.8 308.9 0.9 21,196.1 15,229.8
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.9 120.9
玉米 1,202.8 0.0 1,202.8 1,360.9 0.0 23,454.4 11,171.9
高粱 138.2 0.0 138.2 138.2 0.0 1,681.5 661.7
大豆 848.5 60.6 909.1 1,010.6 75.6 34,095.9 26,501.4
豆粕 283.2 0.0 283.2 290.7 0.0 5,244.7 4,022.2
豆油 7.2 0.0 7.2 8.1 0.0 152.3 325.3
皮马棉 32.5 0.0 32.5 32.6 0.0 441.4 349.9
陆地棉 472.7 9.2 481.9 473.2 9.2 5,342.9 6,419.2
稻米 42.9 0.0 42.9 43.1 0.0 1,102.3 1,293.9
(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)