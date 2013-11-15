表格：美国10月工业生产较前月下降0.1%，预估为增长0.2%

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
路透华盛顿11月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布数据显示：
* 美国10月工业生产较前月下降0.1%(预估为增长0.2%)，9月修正后为增长0.7%(前值亦为增长0.6%)。
* 美国10月产能利用率为78.1%(预估为78.3%)，9月确认后为78.3%。
* 美国10月制造业产出较前月增长0.3%(预估为增长0.3%)，9月确认后为增长0.1%；制造业产能利用率为76.2%，9月为76.1%。
经季节调整的数据如下:
10月 9月 8月 13年10月/12年10月
工业生产(%) -0.1 0.7 0.5 3.2
前 值(%) 0.6 0.4
工业生产指数 100.0 100.1 99.5
10月 9月 8月 12年10月
产能利用率(%) 78.1 78.3 77.9 77.0
前 值(%) 78.3 77.9
变动百分比(%): 10月 9月 8月 13年10月/12年10月
最终产品 持平 0.9 0.5 3.1
消费品 -0.1 0.8 0.3
企业设备 0.2 1.1 0.7
原材料 -0.4 0.4 0.5 3.1
制造业产出 0.3 0.1 0.7 3.3
耐久财(耐用品) 0.3 0.5 1.4
汽车/部件 -1.3 1.9 5.2
非耐久财 0.3 -0.4 持平
矿业产出 -1.6 1.0 0.3 4.8
公用事业产出 -1.1 4.5 -0.9 0.2
(完)
(编译 母红; 审校 李军)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)