版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 15日 星期五 22:26 BJT

表格：美国10月工业生产较前月下降0.1%，预估为增长0.2%

路透华盛顿11月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布数据显示：

* 美国10月工业生产较前月下降0.1%(预估为增长0.2%)，9月修正后为增长0.7%(前值亦为增长0.6%)。

* 美国10月产能利用率为78.1%(预估为78.3%)，9月确认后为78.3%。

* 美国10月制造业产出较前月增长0.3%(预估为增长0.3%)，9月确认后为增长0.1%；制造业产能利用率为76.2%，9月为76.1%。

经季节调整的数据如下:

10月 9月 　 8月 13年10月/12年10月

工业生产(%) -0.1 0.7 0.5 3.2

前 值(%) 0.6 0.4

工业生产指数 100.0 100.1 99.5

10月 9月 8月 12年10月

产能利用率(%) 78.1 78.3 77.9 77.0

前 值(%) 78.3 77.9

变动百分比(%): 10月 9月 8月 13年10月/12年10月

最终产品 持平 0.9 0.5 3.1

消费品 -0.1 0.8 0.3

企业设备 0.2 1.1 0.7

原材料 -0.4 0.4 0.5 3.1

制造业产出 0.3 0.1 0.7 3.3

耐久财(耐用品) 0.3 0.5 1.4

汽车/部件 -1.3 1.9 5.2

非耐久财 0.3 -0.4 持平

矿业产出 -1.6 1.0 0.3 4.8

公用事业产出 　 -1.1 4.5 -0.9 0.2

(完)

(编译 母红; 审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐