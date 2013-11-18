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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 23:13 BJT

美国数据：11月NAHB房屋市场指数为54，和10月持平

路透纽约11月18日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国11月住宅建筑商信心在连续下降两个月后回稳，但对美国政界将展开又一轮预算之争的忧虑使稳定的房屋需求有所放缓。

NAHB在声明中表示，11月NAHB/富国房屋市场指数为54，10月数据由原先公布的55下修至54。

路透调查的分析师此前预计11月该指数将为55。

读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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