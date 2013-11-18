美国数据：11月NAHB房屋市场指数为54，和10月持平

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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路透纽约11月18日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国11月住宅建筑商信心在连续下降两个月后回稳，但对美国政界将展开又一轮预算之争的忧虑使稳定的房屋需求有所放缓。
NAHB在声明中表示，11月NAHB/富国房屋市场指数为54，10月数据由原先公布的55下修至54。
路透调查的分析师此前预计11月该指数将为55。
读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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