版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 17日 星期日 16:32 BJT

中国社会：新疆巴楚县周六处置一起暴力恐怖袭击案件

路透北京11月17日 - 人民网周日报导，新疆巴楚县周六处置一起暴力恐怖袭击案件，9名暴徒持刀斧袭击巴楚县色力布亚镇派出所。

报导援引新疆喀什警方消息，11月16日17时30分许，阿布拉·艾海提等9名暴徒持刀斧袭击巴楚县色力布亚镇派出所，致使2名协警牺牲，2名民警受伤。暴徒被当场全部击毙。当地社会秩序恢复正常。

今年10月28日，一悬挂新疆牌照吉普车闯入长安街便道，沿途快速行驶故意冲撞游人群众，造成2人死亡，40人受伤。嫌疑人驾车撞向金水桥护栏，点燃车内汽油致车辆起火燃烧，车内三人当场死亡。

中国北京警方警方初步认定10.28车撞天安门金水桥事件，是一起经过严密策划,有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。目前，五名在逃涉案人员已全部抓获 。 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐