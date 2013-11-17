《综述》尽管汽车产量自7月来首降，美国10月整体制造业仍维持扩张

* 10月制造业产出增长0.3%

* 汽车产量自7月来首次下滑

* 矿产业及公用事业疲弱抑制工业生产

* 纽约州地区工厂活动11月出现萎缩

路透华盛顿11月15日 - 美国10月制造业产出连续第三个月上升，尽管汽车产量下滑，这表明制造业在今年稍早下滑后正在重拾动能，并且扩张范围增大。

周五的其他数据显示纽约州本月初的工厂活动萎缩，但分析师称，这可能是对上月联邦政府部分关门的滞后反应。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国10月制造业产出增长0.3%，9月为小增0.1%。10月制造业产出较上年同期上升3.3%，为2012年12月来最快增速。

尽管汽车产量减少1.3%，为7月来首次下降，但整体月度产出仍呈现增长，升幅符合分析师预估。

“非汽车部门的产出增加，意味着生产扩张至汽车领域之外。这一直是近几个月美国制造业产出的主要推动力，”道明证券(TD Securities)的高级分析师Millan Mulraine称。

上月制造业领域普遍呈现增长，其中基本金属、印刷及相关支持活动、塑料及橡胶制品、家具以及电脑和电子产品等大幅增长。

纽约联邦储备银行公布的报告显示，11月制造业指数从上月的正1.52降至负2.21，为5月以来首次出现负值。读值低于零表明该地区工厂活动萎缩。

“没必要因为该报告而对制造业活动的广泛前景感到担忧，”RDQ Economics首席分析师John Ryding说。

调查中分项指数全线疲弱，新订单和未交付订单大降。

多数分析师并不认为此项调查对于预测全国制造业活动非常有用，因为只有很少一部分制造业活动发生在纽约州。不过，其他分析师称，11月订单减少预示着未来制造业增长放缓。

自年初呈现疲态后，制造业正重获一些动力。鉴于美国供应管理协会(ISM)的调查暗示全国工厂活动增强，且全球贸易数据改善，多数分析师预计制造业在未来几个月将会加速。

标准普尔500指数 触及纪录新高，美元指数小跌，因投资者继续消化美联储主席提名人叶伦周四关于维持宽松政策的言论。

美国公债价格几无变动。

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**工业生产下滑**

尽管上月制造业产出增加，但整体工业生产下滑0.1%，受累于发电厂及矿业的下滑。

公共事业产出下降1.1%，9月为大增4.5%。

矿业产出10月萎缩1.6%，为七个月来首降。美联储将其归因为热带风暴Karen迫近，墨西哥湾的油气钻探设备暂时关闭。

由于工业生产下滑，产能利用率下降0.2个百分点至78.1%。美联储官员倾向于通过产能利用率数据，来判断经济中仍有多少“闲置产能”，以及在不引发通胀的前提下还有多大的经济增长空间。

分析师表示，产能利用率下降或将加剧通缩担忧，让美联储难以缩减月度购债规模。

劳工部的报告显示，美国10月进口价格下降0.7%，因汽油价格创下近一年半来最大降幅。这凸显出通胀压力较轻。剔除汽油的进口价格上月几未上升，较上年同期则是下降1.3%。

“鉴于欧盟及美国物价上涨放缓，各大央行将更难以有理由在近期缩减刺激计划，”FTN Financial分析师Jay Morelock表示。(完)