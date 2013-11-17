美国个股：苹果营销主管认为三星的抄袭行为损害了苹果产品的市场需求

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透美国加州圣何塞11月15日 - 美国苹果 市场营销主管Phil Schiller周五在法庭作证时表示，韩国三星电子 出售的电子产品抄袭了iPhone和iPad专利，影响了苹果公司的营销、商誉以及业务。
加州圣何塞联邦法庭重新开庭审理两家公司专利案，Schiller在出庭作证时还否认苹果推出iPad mini是为了应对平板电脑市场的竞争，表示苹果只是尝试推出更好的产品。
“现在要吸引新需求要困难得多，人们质疑我们的创新和设计能力...”他补充说，三星“让全世界对苹果的设计和创新能力不再深信不疑。”
苹果和三星正在进行一场全球性的诉讼，双方均指责对方侵权。去年苹果获得逾10亿美元赔偿，因一陪审团认为三星抄袭了iPhone的一些功能。
但今年3月，美国地区法官Lucy Koh要求对约4亿美元赔偿进行重审，认为前次判决在计算上存在一些错误。
苹果主张三星应该为侵犯iPhone的五项专利权赔偿3.798亿美元，其中包括约1.14亿美元利润损失弥补。
但Koh在周五判定，本次重审所涉及的五项专利中有四项，苹果未能就弥补相关利润损失提供充分证据。由此法庭可能削减最终判给苹果的赔偿数额。
苹果一位代表拒绝对Koh的判定置评。三星表示，他们一共只需要赔偿5,270万美元。
Schiller周五在法庭表示，三星抄袭了“苹果产品的许多属性，以及设计和功能...这是苹果产品的精华所在...如果没有这些东西，苹果也就不称其为苹果了。”
Schiller是苹果方面六位证人中最后出场的一位。预计三星也将提出自己一方的证人到庭。Koh将在周二结束法庭辩论。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度