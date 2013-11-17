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亚洲 | 2013年 11月 17日 星期日 14:54 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因海岬型和巴拿马型需求走软

路透11月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第七个交易日下跌，因海岬型和巴拿马型船运需求疲弱。

乾散货运价指数跌10点，或0.66%至1,507点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌20点，或0.83%，至2,377点。日均获利下滑337美元，至17,809美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌29点，或2.02%至1,409点，为9月18日以来最低位。日均获利下降237美元至11,255美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“海岬型船日均获利昨天下滑2%至18,100美元。尽管大西洋航运显示出一些力道，但太平洋航线的费率下滑，”RS Platou Markets的分析师称。

“巴拿马型船运市场，大西洋货运需求放缓也导致费率下降。”(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

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