版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 17日 星期日 14:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 85.05 -0.26 -0.30 5317344

搜狐 65.37 -0.69 -1.04 1266390

网易 68.02 +1.67 +2.52 784950

百度 162.33 +3.34 +2.10 4473044

亚信科技 11.65 +0.02 +0.17 159058

台湾

台湾积体电路 17.66 +0.16 +0.91 2089714

联电 1.98 +0.01 +0.51 295752

日月光 5.24 +0.23 +4.59 418199

硅品精密 5.64 -0.02 -0.35 573740

和信超媒体 1.00 +0.01 +0.81 61685

友达 2.98 -0.05 -1.65 128733

中华电信 31.22 +0.36 +1.17 61873

台湾国际航电 47.77 +1.44 +3.11 2035819

香港

中国移动 53.48 +1.48 +2.85 337449

中国联通 15.62 +0.40 +2.63 139804

中国电信 52.38 +1.88 +3.72 44103

中芯国际 3.66 +0.11 +3.10 129119

电讯盈科 4.48 +0.06 +1.36 8606

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 王兴亚；审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐