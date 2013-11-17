《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月15日

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 85.05 -0.26 -0.30 5317344
搜狐 65.37 -0.69 -1.04 1266390
网易 68.02 +1.67 +2.52 784950
百度 162.33 +3.34 +2.10 4473044
亚信科技 11.65 +0.02 +0.17 159058
台湾
台湾积体电路 17.66 +0.16 +0.91 2089714
联电 1.98 +0.01 +0.51 295752
日月光 5.24 +0.23 +4.59 418199
硅品精密 5.64 -0.02 -0.35 573740
和信超媒体 1.00 +0.01 +0.81 61685
友达 2.98 -0.05 -1.65 128733
中华电信 31.22 +0.36 +1.17 61873
台湾国际航电 47.77 +1.44 +3.11 2035819
香港
中国移动 53.48 +1.48 +2.85 337449
中国联通 15.62 +0.40 +2.63 139804
中国电信 52.38 +1.88 +3.72 44103
中芯国际 3.66 +0.11 +3.10 129119
电讯盈科 4.48 +0.06 +1.36 8606
(完)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度