全球汇市：投机客11月12日止当周美元净多仓触及两个月高位--CFTC

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透11月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多仓创下两个月以来高点。
11月12日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模为144.6亿美元，前一周美元净多仓为70.2亿美元。
汇市投机客为连续第二周持有美元多仓，而本周美元净多仓规模为9月10日当周以来最大。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月12日当周 11月5日当周
多头仓位 20,977 18,734
空头仓位 116,084 92,526
净仓位 -95,107 -73,792
欧元(125,000欧元为1口)
11月12日当周 11月5日当周
多头仓位 86,121 103,333
空头仓位 69,295 70,190
净仓位 16,826 33,143
英镑(62,500英镑为1口)
11月12日当周 11月5日当周
多头仓位 43,888 51,186
空头仓位 53,191 53,578
净仓位 -9,303 -2,392
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月12日当周 11月5日当周
多头仓位 14,122 20,479
空头仓位 10,933 12,384
净仓位 3,189 8,095
加元(100,000加元为1口)
11月12日当周 11月5日当周
多头仓位 29,306 26,803
空头仓位 45,398 44,805
净仓位 -16,092 -18,002
澳元(100,000澳元为1口)
11月12日当周 11月5日当周
多头仓位 20,484 22,357
空头仓位 56,293 47,424
净仓位 -35,809 -25,067
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月12日当周 11月5日当周
多头仓位 16,814 16,937
空头仓位 6,448 7,229
净仓位 10,366 9,708
(完)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度