版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 17日 星期日 15:36 BJT

全球汇市：投机客11月12日止当周美元净多仓触及两个月高位--CFTC

路透11月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客持有的美元多仓创下两个月以来高点。

11月12日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模为144.6亿美元，前一周美元净多仓为70.2亿美元。

汇市投机客为连续第二周持有美元多仓，而本周美元净多仓规模为9月10日当周以来最大。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月12日当周 11月5日当周

多头仓位 20,977 18,734

空头仓位 116,084 92,526

净仓位 -95,107 -73,792

欧元(125,000欧元为1口)

11月12日当周 11月5日当周

多头仓位 86,121 103,333

空头仓位 69,295 70,190

净仓位 16,826 33,143

英镑(62,500英镑为1口)

11月12日当周 11月5日当周

多头仓位 43,888 51,186

空头仓位 53,191 53,578

净仓位 -9,303 -2,392

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月12日当周 11月5日当周

多头仓位 14,122 20,479

空头仓位 10,933 12,384

净仓位 3,189 8,095

加元(100,000加元为1口)

11月12日当周 11月5日当周

多头仓位 29,306 26,803

空头仓位 45,398 44,805

净仓位 -16,092 -18,002

澳元(100,000澳元为1口)

11月12日当周 11月5日当周

多头仓位 20,484 22,357

空头仓位 56,293 47,424

净仓位 -35,809 -25,067

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月12日当周 11月5日当周

多头仓位 16,814 16,937

空头仓位 6,448 7,229

净仓位 10,366 9,708

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐