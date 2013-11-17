《美股一周展望》继续猜测美联储何时缩减刺激，零售销售数据值得关注

路透纽约11月15日 - 有关美联储何时开始削减其刺激措施的猜谜游戏下周将进入新一轮，股市投资者会仔细剖析美联储上次会议的记录，同时零售销售及消费者的有关线索也将争抢市场注意力。

在预料不会特别活跃的假期购物季开始前，零售销售数据将受到关注。包括家得宝 和百思买 在内的若干家顶级零售商也将在下周发布财报。这两家公司是今年标准普尔500指数中百分比涨幅居前的个股。

但美联储何时将放缓购债的疑问，最近一直是最大的市场驱动因素。

投资者一直在慎防任何事情或将在最后一刻逆转市场长达一年升势。道琼工业指数和标普500指数本周再度触及纪录高位，后者今年已经大涨26%，周五连续第六周收高。

现任美联储副主席的叶伦在主席提名确认听证会上暗示，美联储不会在短期内调整宽松政策。此番言论提振股市，因为美国强劲的就业及经济成长数据出炉后，投资者曾猜测联储最早在12月开始缩减购债。

作为量化宽松的一部分，美联储一直在购买公债及其他债券，以维持低利率并促进经济增长。

持续的刺激措施及超低的利率，是市场今年上扬的一个主要原因。虽然最初缩减购债的幅度估计很小，但对于美联储何时开始缩减的揣测已经导致市场动荡。

“我会关注会议记录，从中寻找他们正考虑降低加息门槛的证据，我会把这看作他们在考虑重启缩减进程的暗示，”巴克莱资本驻纽约的股票研究部门经理Barry Knapp称。

美联储10月29-30日的会议记录将于周三公布。当时决议公布后，股市下挫，声明去除了对信贷状况表示担忧的措辞。一些投资者将其解读为，美联储或将比预期更早开始缩减刺激的信号。

Knapp表示，目前他认为美联储不会在明年之前进行缩减。不过他说，“这个进程将不可避免地开始。”

10月零售销售数据也将在周三出炉。鉴于上月政府部分关闭，投资者将保持警惕，政府停摆或将影响到即将开始的假期购物季。

North Star投资管理公司的首席投资官Eric Kuby表示，本周梅西百货 的财报“表现亮眼”。他说，“人们担心的是假期销售。现在人们会说，‘假期表现可能还不错’。”

除家得宝和百思买之外，下周公布业绩的还包括零售商J.C. Penney 和Lowe's Cos ，前者料出现亏损。

非必需消费品类股今年领涨标普500指数，跻身高价类股指数行列。根据汤森路透StarMine数据，以获利预估计算的该类股指数市盈率约为18倍，标普500指数市盈率为15倍。

下周还将公布消费者物价指数(CPI)及生产者物价指数(PPI)数据。

**将测试一些关键水准**

若涨势继续，股指或将很快面临一些重要水准，至少从心理而言如此：道指接近16,000点，标普指数略低于1,800点，Nasdaq指数距离4,000点仅一步之遥。

分析师称，除非美联储或美国政府传出重大意外消息，否则股指看来暂时将维持上行趋势。

另外，Schaeffer's Investment Research的研究主管Todd Salamone称，一些投资者可能会在场外观望，等待进入市场良机。空头回补或带来一定涨幅。