重温稿-中国社会：单独两孩政策全国不设统一时间表—卫生计生委官员

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透北京11月16日 - 对于即将启动的单独两孩政策，国家卫生和计划生育委员会副主任王培安周六做出进一步解释，称该政策启动在全国不设统一时间表，但各地开始实施的时间不宜间隔得太长。
周五晚公布的中国共产党十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策（单独两孩），逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展。
据卫生计生委网站发布的新闻稿，王培安答记者问时表示，人口众多仍然是中国的基本国情，同时人口结构性问题日益突出。劳动年龄人口开始减少，日益成为影响经济社会发展的重要因素。而当前启动实施单独两孩政策条件成熟、时机有利。
具体就政策而言，他指出，单独两孩政策适用于一方为独生子女的夫妇。一般而言，独生子女是指本人没有同父同母、同父异母或同母异父的兄弟姐妹。当夫妻任何一方户口所在地允许单独夫妇生育两个孩子，就可按程序申请。
在实施方面，王培安表示由各地依据《人口与计划生育法》，通过省级人民代表大会或其常委会修订地方条例或作出规定，全国不设统一的时间表，由各省(区、市)根据实际情况，确定具体时间。
他并称，从全国来看，符合单独两孩再生育条件的夫妇总量不是太大，再加上各地人口发展形势、工作基础有一定的差别，准备情况各不相同，各地启动实施政策会有时间差，因此，短期内不会出现出生人口大幅增长的问题，也不会给粮食安全以及卫生、教育、就业等基本公共服务带来大的压力。
但现阶段还不能实施普遍可以生育两个孩子的政策，他称，经过研究论证，若现阶段实施，短期内将引起出生人口大幅波动，出现较严重的出生堆积，给各项基本公共服务带来很大的压力。长期看，将形成周期性出生人口波动，总人口持续增长，人口峰值推迟到来，影响人口发展远景规划目标的实现。
此外他还强调，调整完善生育政策不等于放松计划生育工作，计划生育基本国策必须长期坚持。中国上世纪70年代末开始实行计划生育，提倡一对夫妻生育一个子女，迄今已有30余年。（完） (发稿 宿央韫; 审校 曾祥进)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度