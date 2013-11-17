重温稿-《焦点》中国强势推进换汤又换药的改革

* 中国三中全会深化改革方案涉及政治经济文化等方方面面

* 明显不同于以往的官方表述，改革方向明确路径清晰

* 改革方案优于市场预期，全面推进落实更受瞩目

作者 沈燕

路透北京11月17日 - 中国真的要进行一场换汤又换药的改革了。上周五晚间发布的远超预期的三中全会深化改革方案，已率先在周五刺激中国股市走强，而其明显不同于以往“套话”过多的官文表述，也让外界对习李新政正强势推进的改革充满期待。

无论是对饱受诟病的官僚作派体制，含糊不清的政府与市场定位纠结，亦或是基尼系数高达0.47的巨大贫富差距，以及现行科教文卫及人口政策和社会管理滞后的弊端等等，方案都给出明确改革指向。

“中国发展面临一系列突出矛盾和挑战，前进道路上还有不少困难和问题。”周五晚间发布的中国国家主席习近平关于全面深化改革若干重大问题的决定的说明中指出，因此改革方案突出五方面考虑。

包括突出全面深化改革新举措，一般性举措不写，重复性举措不写，纯属发展性举措不写。同时围绕解决好人民群众反映强烈的问题，回应呼声和期待，并突出重要领域和关键环节，突出经济体制改革牵引作用。

“坚持积极稳妥，设计改革措施胆子要大、步子要稳。时间设计到2020年，按这个时间段提出改革任务，到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果。”习近平称。

中国周五晚间发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。

为了确保改革的推进，中央成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实;同时宣布成立国家安全委员会，亦成为本次改革的亮点。

“方案确实比较新颖。完全不同于以往政府公文中的套话虚话比较多，这次都是干货。”一位不具名的政府官员毫不讳言地称，“不过这就像一个好的PPT，方案设计得再好，最终都要能落实，重要的是如何推进落实。”

中国股市上周五在方案尚未公布时已率先作出利好反应，沪综指 收升1.7%创一个月最大单日涨幅，以回应超出预期的三中全会改革方案

**改革有新意，脱胎又换骨**

尽管中国前三季度的经济数据显示经济企稳回升态势明确，且中国目前的经济总量已跃居全球第二，但经济快速增长光环却掩不住多年累积的深层次矛盾。

“发展方式依然粗放，城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大，社会矛盾明显增多，教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安、执法司法等关系群众切身利益的问题较多。”习近平指出，一些领域消极腐败现象易发多发，反腐败斗争形势依然严峻等等。解决这些问题，关键在于深化改革。

而改革方案也直指中国目前的深层次矛盾和问题所在，强调市场在资源配置中起决定性作用并对政府职能作了明确划分，以着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。

对于备受诟病的国企垄断以及收入分配不公，方案也提出要完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，国有资本投资运营要服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，并明确要求划转部分国有资本充实社会保障基金，2020年将资本收益上缴公共财政比例提高到30%，用于保障和改善民生。

此外，决定对土地制度改革和健全城乡一体化机制也作出明确表述，建立城乡统一的建设用地市场，允许农民以土地承包经营权入股发展农业产业化经营，慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让试点，赋予农民更多财产权利，保障农民公平分享土地增值收益。

远在西北边陲的花女士，因对自家征地拆迁的补偿不满屡次上访均无果，在看到保障农民公平分享土地增值收益的条款时，激动地在电话中询问，“终于看到希望了，政策很好，但我更关心这个政策何时执行?对以前不合理的土地拆迁是否会作出纠正?"

这在中国目前因土地拆迁导致的征地纠纷位居信访案件首位的现实背景下，保障农民公平分享土地增值收益无疑有着保护农民权益和缓和社会矛盾的双层功效。

**司法改革突破，诸多举措提高中国软实力**

除了上述诸多领域的大手笔改革外，决定对司法改革以及科研教育卫生，人口政策等方面也都有突破性改革举措，包括科研院校的去行政化以及单“独”生两胎等，对长远提升中国的软实力都有深意。

“这些年来，群众对司法不公的意见比较集中，司法公信力不足很大程度上与司法体制和工作机制不合理有关。”习近平称。

中国近年来不断曝出因司法不公导致的冤案错案，不仅严重损害了执法机构的公信力，亦令民众对政府的信任度大打折扣。重塑司法公平无疑于挽回民众对政府的信任。

作为本改革重点之一的司法改革就明确提出，将通过推动省以下地方法院、检察院人财物统一管理，探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度；健全司法权力运行机制，建立涉法涉诉信访依法终结制度；废止劳动教养制度，完善对违法犯罪行为的惩治和矫正法律等等。

而逐步取消学校、科研院所、医院等单位的行政级别，以及完善发展成果考核评价体系，纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向，加大资源消耗、环境损害等指标权重，更加重视劳动就业、居民收入、社会保障、人民健康状况对纠正中国当下和长远的风气都更有针对性。

此举不仅有助于纠正中国“遍地官迷”的不良风气，亦对目前科研院校等研究机构过于专注行政级别高级却忽视专业能力，不断爆出学术造假丑闻更有现实指向。