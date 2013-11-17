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亚洲 | 2013年 11月 18日 星期一 06:36 BJT

全球外汇市场11月18日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0900 - 欧元区9月经常账收支

1000 - 欧元区9月贸易收支

-- - 意大利央行官员Fabio Panetta发布半年度央行金融稳定性报告

1400 - 美国9月整体资本净流动数据

1500 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)11月房屋市场指数

1715 - 欧洲央行委员柯恩(Luc Coene)就比利时银行业发表讲话

1715 - 纽约联储总裁杜德利就全国和地区经济状况发表讲话

1830 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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