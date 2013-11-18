更正-《一周经济焦点》通胀率日趋下滑，而经济增长依旧难以捉摸

(更正：因译文有误，第三段“美国经济呈现复苏，而其他地区增长尚不稳定”应改为“美国和其他地区的复苏都尚不稳定”)

路透伦敦11月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦在未来几周料将通过最后的政治审批程序，成为下一任美联储主席。

所以，当她上周在国会听证会上暗示美国经济仍然需要货币宽松政策时，那不仅仅是为了迎合担心选民失业率的参议员而随口说说而已。

叶伦利用她的影响力凸显出全球经济的两大主要特征：即美国和其他地区的复苏都尚不稳定。人们不再担心通胀将推动超低利率和大规模发钞以支持增长的政策走向结束。

本周经济数据涉及到这个等式的两端--美国10月消费者物价将于周三公布，欧元区和美国采购经理人指数(PMI)初值将在周四出炉，还有费城联储银行的11月企业景气指数。

通胀意外减退正成为许多经济体最关注的经济事件。尽管现在就担心会出现日本式的通缩问题还为时尚早，但通胀率近期下滑至少引起了决策者的注意。

欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)年率降至0.7%，促使欧洲央行出人意料地降息，不过这一决定并未得到所有央行官员的支持。

该央行认为通胀率处于或略低于2%是健康水平，而目前经济表现仍低迷。

欧洲非欧元区国家的通胀情况也大抵相同。波兰通胀率仅为0.8%，瑞典一度出现物价下降，即便是英国这样生活成本较高的国家，其10月通胀年率也意外降至2.2%。

尽管美国本周将发布的消费者物价指数(CPI)并不是美联储用于调整政策的目标数据，但其可能也显示通胀率下滑。

此前达成的共识是，10月CPI料将与9月持平，而9月CPI较上年同期上涨1.2%。一些分析师甚至预计10月CPI将按月下滑。

美联储设定的通胀目标为2%左右。美联储偏好个人消费支出(PCE)物价指数，该指标一般略低于CPI，9月同比仅升0.9%。

“我们并没有看到通胀压力有任何加剧的势头，实际情况正好相反，”渣打银行的欧洲经济研究主管Sarah Hewin说。

**成长脆弱**

美国通胀出现任何降低迹象的直接后果是，它会进一步提升对于美联储将延迟放慢量化宽松资产购买举措的预期。

叶伦已在其听证会上强化了这一预期。通胀率降低将意味着量化宽松的印钞政策除了有助于提振经济，还将起到抗击通缩威胁的作用。

这反过来将为新兴市场提供一些帮助--尤其是那些有着很高经常帐赤字的国家，他们的货币由于美国刺激政策可能终结的前景而遭受重创。

印度、印尼和土耳其今年受创尤重。

Markit的PMI初值数据料凸显经济复苏的不均衡，尤其是在欧元区。

上周公布数据显示，欧元区第三季GDP几乎没有成长，区内第二大经济体法国经济萎缩，最大的经济体德国经济增速也减缓。

巴克莱分析师称欧元区目前的“经济复苏有些令人失望”。

包含制造业和服务业的欧元区11月综合PMI初值料略微升至52.0，10月为51.9。

这将表明经济在扩张，该指数也将达到2011年中以来最高。但仍低于长期平均水准。

相比之下，美国经济表现较好。其第三季GDP环比年率为成长2.8%，尽管这样的增长是受库存带动。

但数据并不是全都那么乐观。上周的一周请领失业金数据和贸易数据显示进展不及预期。

路透调查显示，费城联储制造业指数料大幅下降。