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亚洲 | 2013年 11月 18日 星期一 06:57 BJT

韩国数据：10月PPI同比下降1.4%，降幅放缓但仍连续第13个月下滑

路透首尔11月18日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)10月同比降速较前月放缓，但仍为连续第13个月下滑。

韩国央行的数据显示，10月PPI较上年同期下滑1.4%，较前月1.8%跌幅略有好转。9月降幅为5月来最大。

PPI跌幅放缓主要是由于，其中拥有最大权重的工业产品价格按年下滑速度放缓，从9月的3.1%降至2.5%。

10月PPI较上个月下跌0.4%，快于9月0.1%的降速。

韩国消费者物价指数(CPI)也处于下行轨道，10月降至14年低位。明年物价压力料将攀升，因政府补贴计划效应消散且内需好转。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：

10月 9月 10月 9月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI -0.4 -0.1 -1.4 -1.8

主要类别 　　　　　　　　　　

农渔林产品 　　　　 -5.7 -1.6 -6.8 -8.0

工业产品 -0.4 -0.1 -2.5 -3.1

电力,自来水,燃气 0.2 0.0 4.5 4.3

服务业 0.2 0.0 0.4 0.4

注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占61.14%，服务业占29.81%，农渔产品则占3.38%。(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)

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