韩国数据：10月PPI同比下降1.4%，降幅放缓但仍连续第13个月下滑

重温稿-中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
路透首尔11月18日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国生产者物价指数(PPI)10月同比降速较前月放缓，但仍为连续第13个月下滑。
韩国央行的数据显示，10月PPI较上年同期下滑1.4%，较前月1.8%跌幅略有好转。9月降幅为5月来最大。
PPI跌幅放缓主要是由于，其中拥有最大权重的工业产品价格按年下滑速度放缓，从9月的3.1%降至2.5%。
10月PPI较上个月下跌0.4%，快于9月0.1%的降速。
韩国消费者物价指数(CPI)也处于下行轨道，10月降至14年低位。明年物价压力料将攀升，因政府补贴计划效应消散且内需好转。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比：
10月 9月 10月 9月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.4 -0.1 -1.4 -1.8
主要类别
农渔林产品 -5.7 -1.6 -6.8 -8.0
工业产品 -0.4 -0.1 -2.5 -3.1
电力,自来水,燃气 0.2 0.0 4.5 4.3
服务业 0.2 0.0 0.4 0.4
注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占61.14%，服务业占29.81%，农渔产品则占3.38%。(完) (编译 石冠兰 审校 李爽)
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 43.1 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) +0.5% +0.6% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 36,957 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月1日当周 25.0 25.8 四周均值(万人)
* 招标品种：国开行1/3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：40亿；3年：50亿元；5年：40亿元；10年：100亿 * 招标时间：1/3/5年：4月6日9:30-10:30；10年：4月6日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.52%；3.83%-3.9%；3.94%-4.05%；3.99%-4.08% * 预测均值：3.48%；3.86%；3.97%；4.03% 路透上海4月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一、三、五和10年四期债。路透调查显示 ，清明小长假后现券先强后弱，一级投标热情也差强人意，市场情绪依旧偏谨慎，预计明日新债整体需求中规 中矩，短端表现料好于长端，四期债收益率预测均值分别为3.48%、3.86%、3.97%和4.03%。 “挺难判断的，最近市场变化太大，上个洗手间回来一看已经不是那个世界了。”华东一银行交易员称。 而周四的国开10年品种为新发债，这也是时隔近半年后再度