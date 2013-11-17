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亚洲 | 2013年 11月 18日 星期一 07:09 BJT

日本经济：政府明年6月将编纂成长策略的第二部分--产经新闻

路透东京11月16日 - 日本产经新闻报报导称，日本政府将于明年6月编纂成长策略的第二部分，将着重吸引外国公司进入日本并帮助日本企业拓展海外业务。

据该报周六报导，日本政府还会考虑放松管制以支持创业公司，采取措施改善农业竞争力，并改进市政工程以迎接2020年东京夏季奥运会。

这篇未引述消息来源的报导称，日本首相安倍晋三政府将自明年初开始就成长策略第二部分进行讨论。

产经新闻称，日本政府还将扩大日本经济财政谘问会议，赋予其更多政策建议的权力。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)

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